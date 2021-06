Waarom de tweedehandsmodemarkt opeens ongelooflijk populair is

Menig modeprofessional kan er niet meer omheen: de markt voor resale (tweedehands) is booming. De resale markt beslaat niet alleen de grote platformen zoals Vinted, Vestiaire Collective en Etsy. Ook retailers en ontwerpers maken de stap naar de resale. Dit weekend alleen al kondigde Weekday een eigen resale-programma aan, en lanceerde Isabel Marant een website voor tweedehands items van het merk. Eerder deze maand startte de Nederlandse ontwerper Joline Jolink een resale-pilot, opende het Franse Kiabi een conceptstore met tweedehands kleding, testte Zeeman de wateren van tweedehands kleding in vijf filialen en bundelde Gémo de krachten met Patatam om tweedehands mode te verkopen.

Toen Etsy Depop op de kop tikte voor 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro), trok dat de aandacht van investeerders. De app, die meer dan 30 miljoen geregistreerde gebruikers telt, wordt door Josh Silverman, CEO van Etsy, het "doorverkoophuis voor Gen Z" genoemd en heeft een enorm potentieel om op te schalen.

Door de uitbreiding zou het bedrijf zijn aandeel kunnen vergroten in een groeiende doorverkoopmarkt, een markt die volgens analistenbureau GlobalData in de komende vijf jaar een omvang van 64 miljard dollar (53 miljard euro) zal bereiken.

Na de coronapandemie dreigt een "purge surge", zegt online resale platform ThredUp. 80 procent van de Amerikaanse consumenten is van plan zijn garderobe op te frissen door de spullen die ze niet meer willen hebben op te ruimen, of iets nieuws te kopen. Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt, kijken consumenten naar wat zij kunnen doen om hun impact op het milieu te verkleinen, en omarmen ze circulariteit in de mode.

Uit gegevens van onderzoeksbureau Edited blijkt dat de fast fashion-cyclus van massaproductie na de korte Covid-onderbreking weer tot nieuwe hoogten is gestegen. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk waren de nieuwe producten online in mei met 56 procent gestegen in een jaar tijd en 37 procent ten opzichte van 2019.

De vraag naar tweedehands mode kan worden gemeten door de leeftijd van de voorraad op resale platformen te analyseren, aldus Edited. Producten op Vestiaire Collective worden snel doorverkocht, waarbij de meerderheid van de goederen die momenteel worden aangeboden in de afgelopen drie maanden zijn geplaatst en slechts 4 procent van de producten langer dan een jaar op de site staat. Ter vergelijking: bij traditionele luxe-etailers staat 22 tot 30 procent van de producten al meer dan een jaar online.

Tijdens de lockdown hebben resale platformen zoals Depop, Ebay en Vinted geprofiteerd van het feit dat consumenten thuis zaten, waardoor de verkoop en de waarde van artikelen een hoge vlucht hebben genomen.

Neil Saunders, algemeen directeur van GlobalData, vertelde de BBC: "In de komende tien jaar zal de markt voor tweedehands kleding nog groter worden, gevoed door een interesse in duurzaamheid, verlangen naar uniciteit, en de opkomst van de participerende consument die zowel wil ruilen als kopen."

Een verschuiving in perceptie

Tien jaar geleden was de houding van consumenten ten opzichte van tweedehands kleding nog negatief. Tegenwoordig is het stigma dat tweedehands kleding niet cool zou zijn of onhygiënisch totaal verdwenen en zijn klanten juist trots op hun tweedehands pareltjes. Zelfs de meest wispelturige doelgroep van de mode, Gen Z, heeft tweedehands winkelen omarmd, zei Helen Riley, Fashion Acquisition Manager bij eBay, in een interview met Edited.

In een gezamenlijk rapport van Bain & Co. en Depop zegt 75 procent van de ondervraagde gebruikers van het platform (waarvan 90 procent jonger is dan 25 jaar) dat ze tweedehands winkelen teneinde hun modeconsumptie te verminderen. Bovendien zei 55 procent dat hun doel was "om unieke stukken te vinden", terwijl 45 procent Depop gebruikt "om in te haken op trends", wat bewijst dat hoewel Gen Z vaak wordt afgeschilderd als de boegbeeldgeneratie van duurzaamheid, trends nog steeds van het grootste belang zijn voor hun garderobes.

Kledingproductie is in ‘overdrive’

Tegen 2030 zal de wereldwijde mode-industrie naar verwachting meer dan 134 miljoen ton textiel per jaar weggooien. Elk teken van een productiestop in de begindagen van de pandemie ligt nu echt achter ons.

Uit gegevens van Edited blijkt dat in het VK, Duitsland en Spanje de aanvoer van nieuwe producten weer op het niveau van voor de pandemie is gekomen en dit zelfs heeft overschreden. Consumenten kopen meer dan ooit, waar naar verluidt 155,9 miljoen Amerikaanse shoppers zich voorbereiden op de aankoop van nieuwe artikelen nadat de pandemie voorbij is. Dit maakt circulaire mode tot een fundamentele hoeksteen van duurzaamheid en onderstreept de noodzaak voor detailhandelaars om reeds bestaande goederen te upcyclen en te hergebruiken.

De cijfers liegen er niet om

The RealReal, 's werelds grootste resale platform voor luxegoederen, had in 2020 een doorverkooppercentage van 99 procent. Bovendien heeft het bedrijf sinds de oprichting in 2011 17.023 ton koolstof en 827 miljoen liter water bespaard.

Meedoen aan de actie

Ook andere bedrijven zijn hun strategieën aan het omgooien. Nike lanceerde in april zijn Refurbished-programma, waarbij tweedehands schoenen worden gesorteerd, schoongemaakt, gerestaureerd en vervolgens in 15 winkels worden doorverkocht. Luxe-etailer MyTheresa is onlangs een samenwerking aangegaan met Vestiaire Collective om een wederverkoopdienst te lanceren door haar topklanten uit te nodigen hun tweedehands luxe handtassen online te verkopen in ruil voor winkeltegoed.

Een antwoord op de vraag waarom wederverkoop de meest waardevolle nieuwe modecategorie is, is dat generatie Z, die tegen 2035 zo’n 40 procent van de luxeverkoop zal vertegenwoordigen, een kostengedreven doelgroep is die zeer prijsbewust is. Door al vroeg in hun shoppingleven een relatie aan te gaan met tweedehands mode, zal deze markt alleen maar toenemen in populariteit.

Data met dank aan Edited

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.