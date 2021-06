Weekday stapt in tweedehands markt

Steeds meer merken stappen de tweedehands markt en het Zweedse Weekday sluit zich bij de beweging aan, zo blijkt uit een persbericht. Weekday introduceert namelijk twee initiatieven; een gecureerd tweedehands concept en een verhuurconcept in samenwerking met Gemme Collective.

Allereerst de Weekday Curated 2nd-hand resale market: Weekday start met een fysieke shop-in-shop in Stockholm in de Drottninggatan-winkel. Hier kunnen klanten speciaal gecureerde tweedehands kledingstukken kopen en verkopen. Klanten kunnen online een afspraak maken om hun tweedehands kleding af te leveren bij Weekday. Vervolgens zullen ervaren inkopers door de kledingstukken gaan, ze beoordelen, selecteren en er een prijs aan plakken. De items zullen meteen aan de collectie in de winkel worden toegevoegd. Voor elk item dat wordt verkocht ontvangt de oude eigenaar 40 procent commissie, zo is te lezen in het bericht van Weekday. Weekday hoopt het concept snel naar andere markten en uiteindelijk wereldwijd uit te kunnen breiden.

Het tweede initiatief van Weekday is opgezet in samenwerking met Gemme Collective. Gemme Collective is een ‘shared closet concept’ waar tweedehands mode lokaal gehuurd kan worden. Op dit moment is deze service alleen nog beschikbaar in Stockholm, maar Gemme Collective is bezig met het uitbreiden naar andere landen, aldus het persbericht.

“Van begin af aan is tweedehands en vintage mode belangrijk voor Weekday. We zijn dan ook zeer enthousiast om met deze initiatieven aan de slag te gaan. Wij geloven dat de internationale Weekday-community deze concepten zal omarmen en samen met ons de circulaire mode-reis aan gaat,” aldus het persbericht.