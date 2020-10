De explosieve opmars van tweedehands kleding: een overzicht

Met de overname van United Wardrobe wordt Vinted in één klap de grootste speler op de online markt voor tweedehands kleding in Nederland. En die tweedehandsmarkt blijft groeien. Tijd voor een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Van geitenwollensokkenimago naar duurzaam imago

Het imago van tweedehands kleding is drastisch veranderd. Het kopen van tweedehands kleding is steeds meer sociaal geaccepteerd en sluit helemaal aan bij het idee van duurzame consumptie. Of, in de woorden van Thomas Plantenga, CEO van Vinted: “Het vooroordeel over tweedehandskleding en schoenen behoort binnenkort tot het verleden.”

Verkoop tweedehands mode is groeimarkt

Consumenten kopen én verkopen steeds vaker tweedehands kleding, blijkt uit cijfers uit het KVK Handelsregister. Ook komen er steeds meer tweedehands kledingwinkels bij. Vooral het afgelopen jaar is dat aantal in Nederland flink gestegen met 7 procent. De wereldwijde verkoop van tweedehands kleding zal de komende vijf jaar verdubbelen tot zo’n 54 miljard euro, voorziet marktonderzoeker GobalData.

Platformen voor het kopen of ruilen van tweedehands kleding

Geen toeval dus zogenaamde re-sale platformen om ‘pre-loved’ items een tweede leven te geven, als paddenstoelen uit de grond schieten. Voorbeelden zijn The Next Closet, Vestiaire Collective, Rebelle, Designer Vintage en Farfetch Second Life. Daarnaast zijn er ook platformen die zich richten op het ruilen, ook wel ‘swoppen’, van kleding zoals Swopster, Nudge en Swapp.

Modebedrijven stappen in markt tweedehandskleding

Ook grote modebedrijven zetten in op het verhandelen van gebruikte kleding. Zo lanceerde Cos begin september een platform voor tweedehands kleding, onder de toepasselijke naam ‘Resell’. Zalando introduceerde begin oktober een categorie tweedehands kleding in Nederland en België. Jeansmerk Levi’s introduceerde in oktober Levi’s Secondhand, vooralsnog alleen in de Verenigde Staten. En ook Tommy Hilfiger biedt gebruikte kleding aan via drie verschillende modellen. Het betreft een proef die alleen in Nederland loopt, genaamd ‘Tommy for life’.

Vooral millennials interesse in ‘pre-owned’ mode

Met dit soort initiatieven hopen bedrijven een jongere doelgroep te bereiken die om duurzaamheidsredenen kiest voor gedragen spullen. “De interesse in pre-owned mode is groot en groeit, vooral bij millennials”, aldus Jacintha De Graaf, hoofd van Zalando Benelux, in een persbericht. “We weten dat onze Nederlandse klanten graag duurzame keuzes maken en items die ze niet langer dragen, willen inruilen om plaats te maken voor iets nieuws.”

ThredUp lanceert tool om milieu-impact te berekenen

Uit een enquête van ThredUp, een Amerikaans platform voor tweedehands kleding, blijkt dat er toch ook een hoop consumenten zijn die geen idee hebben hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzamere mode-industrie. Het platform lanceerde daarom in januari een tool waarmee consumenten hun milieu-impact kunnen berekenen, de ‘Fashion Footprint Calculator’.

