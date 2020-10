Levi’s gaat tweedehands denim verkopen

De laatste jaren zijn er steeds meer initiatieven om ‘pre-loved’ items een tweede leven te geven. Niet alleen ontstaan er steeds meer platformen zoals United Wardrobe en Vinted waar consumenten hun kledingstukken kunnenverkopen, ook meer merken verwerken tweedehands items in hun businessmodel. Jeansmerk Levi’s introduceert nu Levi’s Secondhand, zo is te zien op de website.

Consumenten kunnen hun oude spijkerbroeken of denimjassen inleveren bij deelnemende winkels. Een lijst hiervan is te vinden op de speciale website van Levi’s Secondhand. Voor nu lijkt Levi’s Secondhand alleen nog mogelijk te zijn in de Verenigde Staten. Op de Europese website van het merk is de service namelijk nog niet te vinden. Na het inleveren van een item krijgt de consument een tegoedbon die gebruikt kan worden bij de volgende aankoop. Het tegoed zou variëren per item, aldus FashionNetwork. Als een item te versleten is om een nieuw leven te geven, wordt deze gerecycled, aldus het nieuwsplatform. Items die nog wel te verkopen zijn, worden schoongemaakt, gesorteerd en vervolgens aangeboden op de website, zo is te zien op Levi’s Secondhand.

“Levi’s Secondhand houdt begeerde items in de circulatie. Het draait om mensen te verbinden aan tijdloze items die ze anders wellicht nooit hadden gevonden. Belangrijker nog draait het om kleding redden van de afvalberg,” aldus Levi’s op de website.