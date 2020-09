Zalando lanceert categorie tweedehands kleding begin oktober

Zalando lanceert begin oktober zijn categorie tweedehands kleding in Nederland en België. Dat meldt de Duitse e-tailer in een persbericht. In Duitsland en Spanje gaat de categorie vandaag al live. Klanten in deze landen kunnen vanaf nu tweedehands items kopen op Zalando. Ook is het mogelijk om tweedehands kleding via het platform te verkopen, tegen een Zalando-cadeaubon of een donatie aan een goed doel.

De uitbreiding van Zalando’s assortiment naar tweedehands kleding werd in februari bekendgemaakt. Inmiddels is duidelijk hoe het systeem zal werken. De opties van de functie ‘verlanglijst’ op Zalando zijn geüpdatet. Klanten kunnen er kledingstukken zien die ze bij Zalando hebben gekocht, en ook eenvoudig items uploaden die ze elders hebben gekocht, om deze via Zalando te verkopen. Als de items verkocht zijn, kunnen klanten kiezen of ze hiervoor een Zalando-cadeaubon in ruil willen, of een van twee goede doelen willen steunen: het Rode Kruis, of WeForest.

Zalando laat in het persbericht weten dat alle tweedehands items die bij Zalando worden aangeboden een kwaliteitscontrole ondergaan. Ook zal het verzenden en retourneren van tweedehands kledingstukken gratis zijn, net als bij de ‘eerstehands’ kleding die Zalando verkoopt. Het bedrijf wil voor alle bestellingen in de categorie tweedehands kleding gebruik maken van plasticvrije vepakkingen; de komende tijd wordt er getest met verpakkingen van gerecycled papier.