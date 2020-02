Zalando breidt assortiment uit met tweedehands én luxe mode

Zalando breidt verder uit. Het mode en beauty platform vergroot het premium segment, voegt luxe modemerken toe en lanceert een speciale ‘pre-owned’ mode categorie, zo is te lezen in het jaarverslag van het bedrijf. De omzet van Zalando SE steeg in het boekjaar 2019 met 20,3 procent naar een bedrag van 6,5 miljard euro.

Dit boekjaar zal Zalando het premium segment verder uitbreiden met luxe modemerken. Het Duitse bedrijf onderneemt deze stap om de missie om het startpunt voor mode te worden verder te onderstrepen, aldus het jaarverslag. Tegen 2023 moet het premium en luxe segment op Zalando zijn verdubbeld. “Zeker jonge consumenten mixen en matchen graag modemerken uit de winkelstraten met sport en designer items. Premium is onze snelst groeiende categorie geweest de afgelopen maanden en we zien op dit gebied ongekende potentie,” aldus David Schneider, co-CEO van Zalando, in het verslag. Het e-commerce platform heeft de afgelopen tijd bijvoorbeeld al Moschino Couture en Alberta Ferretti toegevoegd. Momenteel telt Zalando’s premium assortiment 260 merken, waaronder Victoria Victoria Beckham, Vivienne Westwood en MM6.

Zalando lanceert ‘pre-owned’ modecategorie

Afgelopen jaar waren er al hints dat Zalando tweedehands kleding zou gaan verkopen. In augustus opende de fysieke kledingwinkel Zircle , waar Zalando testte met de verkoop van tweedehandskleding. Hier werd kleding verkocht die de e-tailer had gekocht van gebruikers op de Zalando Wardrobe-app. Vanaf het derde kwartaal zal de ‘pre-owned’ categorie te vinden zijn op de website van Zalando. Hier is het mogelijk om tweedehands kleding te kopen die is gecureerd door Zalando. Ook kunnen (nieuwe) gebruikers kleding verkopen aan Zalando voor de 'pre-owned' categorie.

“De lancering van deze categorie ondersteunt Zalando’s ambitie om een diepere relatie met de klant op te bouwen door nog meer contactpunten te creëren. Deze categorie brengt het bedrijf ook dichterbij het doel om een duurzaam mode platform te worden,” aldus het jaarverslag.

Zalando ziet omzet stijgen met 20,3 procent in FY19

Zalando SE behaalde in het boekjaar 2019 een aangepast EBIT van 224,9 miljoen euro. Het vierde kwartaal stuwde de jaaromzet nog eens extra omhoog. Gedurende het kwartaal werd een omzetplus van 19 procent gerealiseerd dankzij de goede resultaten van Cyber Week. In het vierde kwartaal werd een omzet van 2 miljard behaald. Voor het boekjaar 2020 verwacht het een groei tussen de 20 en 25 procent van het gross merchandise volume, tussen de 15 en 20 procent omzetgroei en een aangepast EBIT tussen de 225 en 275 miljoen euro.

Beeld: Zalando SS20