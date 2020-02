Zign is Zalando's eerste private label waarvan de collectie volledig gelabeld is als 'duurzaam'

Het eigen label Zign van Zalando is nu duurzamer, meldt de e-tailer vandaag in een persbericht. Alle nieuwe producten bevatten 50 procent of meer duurzame materialen of ten minste 20 procent gerecycled materiaal. De items zijn gemaakt door Zalando's 'meest duurzame leveranciers'. "Zalando eist daarnaast dat deze fabrieken data omtrent het milieu delen met de Higg Index (een tool van de Sustainable Apparel Coalition waarmee o.a. merken en retailers de duurzaamheid van hun product of bedrijf kunnen meten, red.) om zo de uitstoot van bijvoorbeeld broeikasgassen, watergebruik en afval bij te houden en te verminderen', aldus het bedrijf.

De private labels van Zalando hebben al duurzame items in de collectie, maar Zign is de eerste waarvan alle items als duurzaam worden gelabeld.

Dat het private label 'volledig groen' zou gaan werd in oktober jl. aangekondigd op Zalando's duurzaamheids dag in Berlijn die onze Duitse redacteur bijwoonde op uitnodiging van het bedrijf.

In 2016 labelde Zalando de eerste kinderproducten als duurzaam. In de daarop volgende jaren werd dit label ook geïntroduceerd bij andere productgroepen. Vorig jaar oktober waren circa 20.000 artikelen van in totaal 400.000 artikelen, als duurzaam gelabeld. Dat betekent dat circa 5 procent van het aanbod van Zalando duurzaam is. Dat klinkt laag, maar is wel meer dan gemiddeld. Een studie van McKinsey en data provider Edited toonde in 2019 aan dat 1 procent van de artikelen van 235 online shops in Duitsland, Frankrijk, de VS en het VK duurzaam gelabeld was.

Zalando meldt vandaag, donderdag, dat het inmiddels gaat om 24.000 items die gelabeld zijn als duurzaam.

Om het label 'duurzaam' te krijgen, moet een artikel van Zalando aan minstens een van veertien normen voldoen. Deze omvatten gevestigde certificeringen zoals Fairtrade Cotton of de Global Organic Textile Standard. Recent zijn zeven nieuwe certificeringen toegevoegd, waaronder de Responsible Down Standard. De producten van Zign voldoen aan verschillende certificeringen van de veertien gevestigde normen.

Zalando's doel is om over drie jaar (in 2023) 20 procent van het gross merchandise volume - met een waarde van 4 miljard euro - te genereren met duurzamere producten.

Drie alinea's verschenen eerder op FashionUnited.de. Van onze Duitse correspondent Weixin Zha.