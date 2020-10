Duurzame trend: consument koopt steeds vaker tweedehands kleding

Kleding een tweede leven geven: het is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Consumenten kopen en verkopen steeds vaker tweedehands kleding, blijkt uit cijfers uit het KVK Handelsregister. Ook komen er steeds meer tweedehands kledingwinkels bij. Vooral het afgelopen jaar is dat aantal in Nederland flink gestegen met 7 procent. Waar er in 2019 nog 2.252 tweedehands kledingwinkels waren, zijn dat er nu 2.415.

Sinds eind jaren zeventig is de verkoop van tweedehands artikelen sterk in opkomst, met name in grotere steden, uit onvrede over de wegwerpeconomie en groeiende afvalberg. Noord-Holland is met 454 tweedehands kledingwinkels koploper, gevolgd door Zuid-Holland dat er 396 telt. Overigens neemt het aantal winkels in tweedehands kleding niet in alle provincies toe: in Drenthe daalde dat aantal de afgelopen vijf jaar juist met 21 procent. Online platforms als Vinted en Marktplaats zijn ook populair voor het kopen en verkopen van gebruikte kleding.

Grote modespelers stappen in tweedehands kleding

Dat de markt voor gebruikte (ook wel pre-owned) kleding zich snel uitbreidt is ook grote spelers in de mode-industrie niet ontgaan. Verschillende bedrijven zijn gestart met het verkopen van tweedehands kleding via hun platforms. Zo lanceerde Zalando begin deze maand een categorie tweedehands kleding in Nederland en België. Ook Tommy Hilfiger biedt gebruikte kleding aan in drie categorieën. Klanten kunnen oude Hilfiger-kleding opsturen en ontvangen daarvoor een kortingsbon. Een ander deel is kleding die retour kwam bij de webwinkel of nooit verkocht is in fysieke winkels. Volgend jaar zal een ontwerpteam ook ‘nieuwe’ kleding gaan maken van items die niet meer gerepareerd konden worden. Het project is een proef, genaamd ‘Tommy for Life’, die alleen in Nederland loopt. Pas volgend jaar wordt het beschikbaar in andere landen.

Markt voor upcycled tweedehands kleding groeit

Trendwatchers gaven vorig jaar al aan dat vintage in opmars is, stelt KVK-adviseur Fatma Sener. Ze voorspelt dat meerdere aanbieders het voorbeeld van Zalando en Tommy Hilfiger zullen volgen, want consumenten zijn zich steeds meer bewust van de prijs en herkomst van de kleding die ze kopen. De markt voor tweedehands kleding groeit volgens Sener ook op een andere manier: namelijk doordat steeds meer ontwerpers gebruik maken van reststoffen of overstock items. Voorbeelden zijn Sjaak Hullekes, Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum van Hacked By en Ronald van der Kemp. “Ik spreek dagelijks met starters en merk dat er veel vragen zijn over hoe je een vernieuwend businessmodel kunt starten rond upcycling en het re-designen van tweedehands items”, licht Sener telefonisch toe aan FashionUnited.

Modesysteem innoveren met duurzame initiatieven

In de elektronicabranche is het principe van inruilen al heel gebruikelijk. Consumenten kunnen huishoudelijke apparaten, zoals strijkijzers of keukenmachines, inleveren bij de winkel waar ze een nieuw, soortgelijk apparaat kopen. Dit is de oud-voor-nieuwregeling. De betreffende winkel is verplicht elk soortgelijk apparaat in te nemen, het maakt niet uit om welk merk het gaat, of hoe groot het product is. Ook hoeft het oude apparaat niet meer te werken. Volgens Sener bestaat zoiets nog niet voor kleding. Ze denkt dat iets dergelijks ook voor de modebranche goed kan werken. ‘Bestaande kleding inruilen of er weer iets nieuws van maken, het is een mooie manier om de kledingbranche te innoveren”, besluit ze, “een positieve ontwikkeling dus dat steeds meer bedrijven met duurzame initiatieven komen.”

Beeld: Pexels