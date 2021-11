Online marktplaats The Next Closet opent eigen winkel

Het Nederlandse resalebedrijf The Next Closet gaat de fysieke retail in. Het van oorsprong online platform heeft namelijk een concept store geopend aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam, zo meldt The Next Closet op LinkedIn.

Het bedrijf schrijft dat het niet langer de voordelen van een fysieke locatie kon negeren na het grote succes van The Drop Off in Fosbury & Sons afgelopen oktober. In deze pop-up konden geïnteresseerden items brengen waarna The Next Closet deze fotografeerde, beschreef en online plaatste om te verkopen. In de pop-up was ook een kleine selectie van vintage designer items te vinden.

De fysieke winkel krijgt de toepasselijke naam The Next Shop. Hier kunnen consumenten winkelen, hun items afleveren, bestellingen ophalen en verbinding vinden. De winkel is elke dag open. Van maandag tot en met vrijdag tussen tien en zes en in het weekend tussen twaalf en vijf.