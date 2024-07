Responsible Route op Modefabriek verder aangescherpt

Duurzaamheid heeft door de jaren heen steeds een andere vorm gekregen op beurs Modefabriek. Tijdens de wintereditie van 2024 werd de Responsible Route geïntroduceerd, maar waren er nog verbeterpunten te zien. Enkele aanpassingen zorgden voor een verbeterde ervaring tijdens de zomereditie op 7 en 8 juli.

Afgelopen wintereditie werd de Responsible Route weergegeven door QR-codes aan de zijkanten van stands. Bij de ingang en op de fysieke plattegrond van Modefabriek was er een andere QR-code te vinden die een plattegrond van de route weergaf.

De weergave van de Responsible Route tijdens de winter 2024 editie. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Deze zomereditie is er iets verder aangescherpt. Zo hebben de codes aan de zijkant van de stands een andere kleur gekregen, felgroen. Ook op diverse plekken verspreid op de beursvloer is ook een fysieke plattegrond gezien met de groene route. De organisatie heeft de feedback op de signing van de route dan ook ter harte genomen.

Ook merken op de Responsible Route vinden de veranderingen goed. Spaans merk Indi & Cold, dat tevens nieuw is op de beurs, is onderdeel van de route. In de stand wordt enthousiast uitgelegd dat het merk onderdeel is van de route, maar bij navraag wordt duidelijk dat er nog geen bezoekers specifiek vanwege de Responsible Route zijn binnengestapt op de stand. Ook zijn er bezoekers die helemaal nog niet weten wat de route inhoudt.

Dat is anders bij Nederlands modemerk Zilch. Het merk was ook afgelopen wintereditie onderdeel van het initiatief. Sales vertegenwoordiger Kirsten Berkhout geeft aan dat het tijdens de vorige editie wel klanten heeft binnengehaald mede dankzij de Responsible Route. Wel vraagt Berkenhout zich terecht af wat er onder de noemer ‘responsible’ valt. “Er valt over te twisten. Hoe dan ook zijn we blij dat er aandacht is voor verduurzaming.”

De Responsible Route wordt samengesteld op basis van diverse criteria. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsomstandigheden, duurzamere materialen, circulariteit, en transparantie. Verduurzaming betekent immers niet voor elk bedrijf hetzelfde. Merken kunnen zich aanmelden voor de route en worden daarna door RethinkRebels in opdracht van Modefabriek getoetst op de criteria. Komen ze door de test, dan kunnen ze op de route staan.

Ook Duits modemerk Marc O'Polo is voor de tweede keer onderdeel van de route. Area manager Tybor Rohrig geeft aan dat ook zij het afgelopen seizoen een klant hebben binnengehaald dankzij de route. Bij het merk Frieda & Freddies blijkt het onder de bezoekers nog niet zo aan te slaan. Klanten van het merk hebben de route bijvoorbeeld wel gedownload, maar gebruiken de plattegrond alleen om de merken te markeren waar zij toch al heen wilden - ook merken die niet onderdeel zijn van het initiatief.

Een suggestie voor verdere aanscherping is te vinden bij de qr-codes op de stands van de merken. Het kan goed zijn om in deze qr-codes niet alleen de plattegrond van de route te stoppen, maar ook de informatie over wat een merk nou duurzamer maakt. Zo kan een bezoeker gerichter vragen stellen aan de mensen op de stand.

Hoe dan ook blijft Modefabriek altijd in ontwikkeling en past het het concept zo goed mogelijk aan aan de behoeften binnen de branche.