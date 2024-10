Mede-oprichters Modefabriek en Denim Days lanceren nieuwe mannenmodebeurs in januari 2025

Er komt een nieuwe mannenmodebeurs naar Nederland. Deze wordt georganiseerd door de mede-oprichters van Modefabriek en Denim Days, Lucel van den Hoeven en Rick van Rijthoven, dat melden de twee ondernemers schriftelijk aan FashionUnited.

Hoewel de naam van de nieuwe mannenmodebeurs nog een verrassing is, omschrijven Van den Hoeven en Van Rijthoven de nieuwe beurs als “nieuw, rauw en puur”. Het gaat om een tweedaags evenement dat ‘speciaal is ontworpen voor merken en retailers die zich richten op herenkleding en lifestyle’.

De nieuwe beurs gaat ‘back to the basics’ en dient als ontmoetingsplek waar authenticiteit voorop staat, zo schrijven de ondernemers. Er zal een sterke focus op kwaliteit zijn. “Met een zorgvuldig samengestelde selectie van merken en randprogramma’s focussen we ons op kwaliteit en authenticiteit. Dit is een evenement zonder poespas, met een frisse aanpak en een gloednieuw team.”

De mannenmodebeurs zal plaatsvinden op 26 en 27 januari 2025 - tegelijkertijd met Modefabriek. Waar? Op de evenementenlocatie ‘Taets Art and Event Park’ in Zaandam.