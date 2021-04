Debuut nieuwe beurs Circular Textile days verschoven naar september

Nieuwe duurzame textielbeurs Circular Textile Days maakt iets later dan oorspronkelijk gepland het debuut. De beurs staat nu gepland dinsdag 14 en woensdag 15 september in Amersfoort, zo meldt de organisatie in een persbericht.

Het event gericht op duurzaamheid, circulariteit en innovatie stond eerst gepland op 16 en 17 juni. De nieuwe textielbeurs moet elk jaar plaatsvinden en heeft een internationaal karakter. De voertaal zal dan ook Engels zijn. Geïnteresseerden kunnen kiezen of ze de beurs fysiek of digitaal bezoeken. Voor een fysiek bezoek moet men zich vanwege de coronaregels wel registreren vooraf.

De beurs richt zich op het verschaffen van informatie over de mogelijkheden omtrent duurzamer en circulair textiel, recyclen en welke circulaire initiatieven al bestaan. Ook is het uiteraard de bedoeling om een ontmoetingsplek te zijn voor de industrie. De beurs is dan ook voor iedereen in de gehele textiel productieketen. Van producenten van textiel, vezels en garens tot kennisinstituten en organisaties uit de industrie.