Deense beurs Mandatory CPH houdt zomereditie toch in augustus

De Deense vakbeurs Mandatory CPH verplaatst haar zomereditie naar augustus, te beginnen met het komende seizoen, om samen te vallen met de Copenhagen Fashion Week.

De verhuizing naar 5 tot 7 augustus stelt de vakbeurs in staat om "de positie en relevantie voor zowel merken als inkopers te versterken", als aanvulling op de Copenhagen Fashion Week en in lijn met de internationale modekalender.

Clara Leone, partner bij Mandatory, zegt in een statement: "De beslissing om Mandatory te openen tijdens de aankomende Copenhagen Fashion Week in augustus 2025 is een positief gevolg van verschillende externe factoren. We kregen de mogelijkheid om onze locatie Øksnehallen te huren op de juiste data in augustus, en tegelijkertijd hebben we moeten erkennen dat de huidige marktomstandigheden betekenen dat inkopers steeds vaker de voorkeur geven aan het plaatsen van hun definitieve orders zo laat mogelijk in het seizoen. Daarom is augustus het ideale moment in de huidige situatie.

"De definitieve beslissing was dus gemakkelijk te nemen voor zowel klanten als onszelf, vooral omdat Mandatory sowieso de oorspronkelijk geplande data moest aanpassen vanwege het feit dat de modeweken in Milaan en Parijs ervoor hebben gekozen hun data in 2025 te verplaatsen.”

Mandatory is ontworpen en wordt geëxploiteerd als een moderne multi-brand showroom en vertegenwoordigt Scandinavische design-gedreven heren- en damesmodemerken gemengd met "gelijkgestemde" internationale merken.

Mads Petersen, oprichter en partner van Mandatory, voegt eraan toe: "Mandatory is een handelsplatform en onze primaire taak is om de beste en meest relevante tools te bieden aan onze klanten en partners, zodat ze hun groothandelsactiviteiten kunnen ontwikkelen en laten groeien.

"De drijvende kracht achter Mandatory is onze focus op handel en netwerken via de fysieke en persoonlijke relaties die de basis vormen voor serieuze dialogen en langdurige samenwerkingen. Onder andere daarom faciliteren en stimuleren we bezoekende inkopers en deelnemende merken om hun afspraken vooraf te boeken.”

Mandatory voegt eraan toe dat het nog steeds gelooft dat een extra evenement in juni en december, naast de twee hoofdedities in januari en augustus, "relevant zal zijn voor veel merken en inkopers" en werkt eraan om deze opzet vanaf herfst 2025 te implementeren.