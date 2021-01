Deense beurzen CIFF en Revolver gecanceld, Copenhagen Fashion Week toch digitaal

Vanwege de coronamaatregelen in Denemarken ziet het beursseizoen er weer anders uit. Beurzen CIFF en Revolver zijn gecanceld en Copenhagen Fashion Week zal in plaats van in hybride vorm toch geheel digitaal plaatsvinden, zo meldt de organisatie in een persbericht.

“Vanwege de huidige ontwikkeling van Covid-19 zijn we gedwongen om alle fysieke evenementen te cancelen inclusief alle modebeurzen,” aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week in het persbericht. “Copenhagen Fashion Week’s show en talks programma zal uitgevoerd worden, maar dan digitaal, via ons digitale universum op copenhagenfashionweek.com. Hoewel het niet gewenst is, is dit wel het juiste om te doen en kijken we ernaar uit om in augustus 2021 elkaar weer fysiek te ontmoeten,” aldus Thorsmark.

Copenhagen Fashion Week vindt van 2 tot en met 4 februari plaats. De beslissing om digitaal te gaan en de modebeurzen te cancelen, vanwege de ban op beursactiviteiten door de overheid, wordt ondersteund door Dansk Fashion & Textile, WEAR, CIFF en Revolver.