Deense modebeurs CIFF gaat door

Deense modebeurs CIFF heeft groen licht gekregen voor de editie in februari. “We hebben net fantastisch nieuws gehoord dat er geen maatregelen zijn die CIFF van 2 tot en met 4 februari 2022 in de weg staan,” aldus het bericht.

CIFF, de Copenhagen International Fashion Fair, wordt traditiegetrouw weer in het Bella Center in Kopenhagen gehouden. De organisatie benadrukt dat het een veilige en professionele omgeving zal voorzien tijdens het evenement.

“We durven optimistisch te zijn over de toekomst ondanks de onvoorspelbare start van het jaar en de blijvende uitdagingen. Ons optimisme is niet ‘duimen en hopen op het beste’ - Het is een vertrouwen in de toekomst die we beter kunnen maken door verantwoordelijkheid te nemen en naast elkaar te staan als de wereldwijde gemeenschap die we zijn. We zijn ontzettend dankbaar dat we weer samen kunnen komen in Kopenhagen dit seizoen.”

Diverse beurzen voor het huidige inkoopseizoen zijn al afgezegd, andere gaan gewoon door zoals Pitti Uomo. De huidige coronasituatie maakt het voor beursorganisaties niet makkelijk om te plannen.