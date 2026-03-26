Deense modebeurs Mandatory CPH maakt uitstap naar Parijs

Van Kopenhagen naar Parijs. Deense beurs Mandatory CPH opent een showroom in Parijs, zo meldt mede-oprichter Clara Leone aan FashionUnited.

Mandatory CPH werd in 2024 opgericht door beursveteranen Mads Petersen en Clara Leone. Samen hebben de twee zo’n 35 jaar aan ervaring in de modeindustrie met een focus op beurzen. De twee willen een moderne insteek geven aan inkopen en mensen een kans geven om met elkaar te verbinden. “Niet alleen in Kopenhagen, ook daarbuiten”, aldus Leone.

“Mandatory Paris Edition is een project dat is ontstaan vanuit de realiteit van de huidige markt, waarin samenwerking niet optioneel is, maar essentieel. Het concept draait om het maken van een gedeeld platform waar merken en agentschappen samen kunnen komen, elkaar kunnen steunen en verder kunnen groeien.”

De showroom zal een gecureerde selectie van 25 merken hebben. De merken zullen allen een ‘hedendaagse’ uitstraling hebben en zich in het midden- tot high-end segment bevinden. Inkopers zijn welkom van 24 tot en met 29 juni.