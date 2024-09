Definitieve inkoopagenda CAST/PREVIEW 2025-1

De inkoopagenda voor 2025-1 is definitief. Naast de vaste open dagen, waarop alle showrooms van CAST geopend zijn, staat er opnieuw een gevarieerd aanbod aan evenementen op de planning. Ontdek hier alles over de CAST events van 2025-1!

Laat je tijdens alle events inspireren door de trends van het komende seizoen en krijg als eerste een exclusief voorproefje van de nieuwste ontwerpen. Voor retailers en inkopers is dit dé kans om je collectie samen te stellen, waardevolle connecties te leggen en orders te plaatsen bij leveranciers binnen de mode- en schoenenbranche.

PREVIEW MEN VIII | 6 januari 2025

De organisatie heeft besloten het evenement op 6 januari 2025 plaats te laten vinden. Begin januari lijkt de meest geschikte datum voor het populaire herenevent dat al sinds juli 2021 bij CAST in Nieuwegein wordt georganiseerd. De organisatie heeft de aanmeldprocedure voor inschrijvingen voor exposanten reeds opengesteld. Door de enorme belangstelling van de afgelopen seizoenen zal de deelnemerslijst van het event in november bekend gemaakt worden.

PREVIEW KIDS III | 13 januari 2025

De derde editie van PREVIEW KIDS vindt plaats op maandag 13 januari 2025. Tijdens PREVIEW KIDS kun je de nieuwste kinderkleding en schoenen collecties onder het genot van diverse hapjes en drankjes bekijken. In een relaxte sfeer ‘previewen’, waar het om draait: product! De organisatie heeft de aanmeldprocedure voor inschrijvingen voor exposanten reeds opengesteld.

PREVIEW WOMEN V | 20 januari 2025

De vijfde editie van PREVIEW WOMEN vindt plaats op maandag 20 januari 2025. Dit toonaangevende event is hét startpunt voor het ontdekken van de nieuwste damesmode collecties van nationale en internationale merken. De organisatie heeft de aanmeldprocedure voor inschrijvingen voor exposanten reeds opengesteld.

PREVIEW FOOTWEAR & ACCESSORIES | 10 & 11 februari 2025

Op 10 en 11 februari 2025 organiseert CAST het nieuwe event PREVIEW FOOTWEAR & ACCESSORIES, een tweedaags event dat de Schoenendagen en Goods vervangt. Tijdens dit evenement worden de nieuwste collecties gepresenteerd op het gebied van schoenen, tassen, lederwaren, sieraden en accessoires. Met dit vernieuwde concept biedt CAST een platform waar de schoenen, mode- en accessoirebranche samenkomt om geïnspireerd te raken en zakelijke relaties te versterken. De inschrijving voor dit event opent op 15 oktober 2024.

Comfortable Fashion Days | 23, 24 & 25 februari 2025

Van zondag 23 februari t/m dinsdag 25 februari 2024 staat CAST volledig in het teken van COMFORT. Breng tijdens deze dagen een bezoek aan 50+ comfort leveranciers in Nieuwegein. Inschrijven voor dit event is mogelijk vanaf 15 oktober 2024.

DAG VAN DE SCHOENMAKER | 10 maart 2025

Op maandag 10 maart 2025 vindt de derde editie van de Dag van de Schoenmaker plaats. Dit inspirerende evenement is dé ontmoetingsplek voor schoenmakers en vakliefhebbers. Laat je verrassen door de nieuwste ontwikkelingen in het ambacht, ontdek de laatste trends en materialen, en deel kennis met collega’s uit het vak. Mis deze unieke kans niet om je ambacht naar een hoger niveau te tillen. Inschrijven voor dit event is mogelijk vanaf 15 oktober 2024.

Vaste inkoopdagen schoenenretailers

Naast alle events verzorgt CAST ook vaste inkoopdagen voor de Nederlandse schoenenretailer. Tijdens deze dagen zijn alle vaste showrooms geopend. De kalender voor deze vaste open dagen wordt bekend gemaakt op 8 oktober 2024.