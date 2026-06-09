DENHAM kondigt samenwerking met SHIFT aan

DENHAM kondigt een samenwerking aan met SHIFT Amsterdam met de lancering van ‘The Denham Lounge – Crafted Connections’. Dit is een speciale hospitality- en netwerkruimte voor inkopers, partners, pers en creatieven tijdens de komende editie van SHIFT Amsterdam.

De Denham Lounge, centraal gepositioneerd op het evenement, fungeert als een premium ontmoetingsplek waar hedendaagse mode, retailcultuur en vakmanschap samenkomen in een ontspannen en hoogwaardige omgeving.

De lounge, ontwikkeld in samenwerking met SHIFT, weerspiegelt een gedeelde visie op gecureerde winkelervaringen, betekenisvolle connecties binnen de industrie en de toekomst van premium mode.

Als onderdeel van de activatie presenteert DENHAM zijn Premium Japan Line als het paradepaardje van het merk. De nadruk ligt op hoogwaardig vakmanschap, verfijnde stoffen en de combinatie van Europees erfgoed en Japanse precisie.

De lounge-ervaring omvat gecureerde productpresentaties, netwerkruimtes, drankjes en hapjes, bijeenkomsten met retailers, community-momenten en content-gedreven storytelling-activaties.

De Denham Lounge is ontworpen met een eigentijdse esthetiek, geïnspireerd door de creatieve cultuur van Amsterdam en het verfijnde minimalisme van Tokio. Het doel is een ruimte te creëren waar gesprekken op een natuurlijke manier ontstaan en relaties worden opgebouwd die verder gaan dan het traditionele beursformat.

“Crafted Connections weerspiegelt onze visie op de moderne premium retail van vandaag: gebouwd op community, authenticiteit, vakmanschap en langetermijnrelaties,” aldus DENHAM.

SHIFT heeft zich snel gevestigd als een platform van de nieuwe generatie voor premium herenmode, damesmode en lifestylemerken. Het brengt een gecureerd netwerk van retailers, marktleiders en culturele stemmen uit heel Europa samen.

Met deze samenwerking versterkt DENHAM zijn positie als een premium Europees denimmerk met een sterke focus op vakmanschap, cultuur en hoogwaardige winkelervaringen.

De Denham Lounge – Crafted Connections is geopend tijdens de gehele duur van SHIFT Amsterdam.