Denim beurs Kingpins Amsterdam kondigt terugkeer aan

Denim beurs Kingpins Amsterdam komt terug. De organisatie van de beurs meldt in een update dat het de halfjaarlijkse beurs plant voor 20 en 21 april en 19 en 20 oktober van dit jaar.

“Tenzij de Nederlandse overheid publieke bijeenkomsten verbiedt, doen wij alsof het 2019 is en het leven normaal is, maar dan met mondmaskers en testen,” zo is te lezen in het bericht. Kingpins Amsterdam is al begonnen met het treffen van voorbereidingen voor de twee beurzen. “Nieuwe ‘merken’ van virus zullen niet stoppen met komen. Degene onder ons die geïnspireerd moeten worden, moeten uit onze bubbels komen.”

Kingpins Amsterdam zal met de terugkeer van de beurzen ook eindelijk op de nieuwe locatie gehouden worden. De beurs strijkt namelijk neer in Sugarcity in Halfweg, niet ver van Amsterdam. “We houden van het gebouw, zijn leeftijd, de sfeer en de rauwe elementen die ons doen denken aan een ongewassen stuk denim. Het is een grote en open ruimte en dat maakt het mogelijk voor ons om elkaar te ontmoeten en zaken te doen in een comfortabele en veilige omgeving.” Meer details over de twee beurzen moeten binnenkort komen, aldus het bericht.