Denim Première Vision Milaan combineert innovatie, traditie, duurzaamheid en creativiteit

Denim Première Vision was de afgelopen twee dagen te vinden in Milaan. De beurs opende haar deuren in het Superstudio Più in Milaan, aan de Via Tortona, in het teken van innovatie, trends en duurzaamheid, zowel wat betreft het productieproces als de duurzaamheid van de kledingstukken.

Technologie en design voor Isko

Isko, onderdeel van Sanko Tekstil, de textieldivisie van de Sanko Group, presenteerde op de beurs de herfst-wintercollectie 2026-2027. Er waren veel interessante nieuwe onderdelen. De nieuwe collectie viert de combinatie van duurzaamheid, hoogwaardige textieltechnologieën en geavanceerd design. De collectie is een mix van stoffen, waaronder We' Raw, FitWise, Wondersoft en Recode Denim. Recode Denim vertegenwoordigt Isko's meest geavanceerde circulaire denimtechnologie tot nu toe. Door stoffen aan het einde van hun levensduur om te zetten in hoogwaardige stoffen, weerspiegelt Recode Denim de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid zonder concessies te doen aan stijl.

We'Raw zet in op de esthetiek van ruwe denim die bestand is tegen krimp, vervaging en vervorming, zelfs na talloze wasbeurten, en biedt een duurzame weerstand. FitWise is een stof die is ontworpen voor structuur en een adaptieve pasvorm, die de hele dag comfort biedt zonder in te leveren op stijl. Wondersoft combineert zijdezachte zachtheid met de textuur van denim, gemaakt van duurzame vezels zoals modal en lyocell, wat comfort garandeert met een verminderde impact op het milieu.

De herfst-wintercollectie is geïnspireerd op een winterpalet, met donkere indigo's, zwartachtige tinten en aardse bruintinten. Een opvallend element van het ontwerp van dit seizoen is Tinted mania, een samengestelde reeks van ton-sur-ton kleureffecten die diepte en dimensie toevoegen aan elk kledingstuk.

Marco Lucietti, hoofd van global marketing and communications, Re&Up, de textielrecyclingtechnologie van Sanko en het circulartech-bedrijf dat zich inzet voor het bevorderen van innovatie in de ontwikkeling en productie van materialen van katoen en polyester, legde aan FashionUnited uit: “De markt is erg gepolariseerd tussen prijs en waarde. En het is mogelijk om een bepaalde prijs te krijgen als uw klant uw waarde kent en waardeert.” Lucietti voegde eraan toe: “Duurzaamheid is tegenwoordig een onderscheidende factor, maar moet gecertificeerd zijn en de klant vanuit een regelgevend oogpunt beschermen.”

De digitale print van NextPrinting x Federico Barengo

Het project NextPrinting x Federico Barengo sluit hier perfect op aan. Uit de samenwerking tussen Barengo, ontwerper en medeoprichter van het merk Garment Workshop, en de digitale printdivisie van de Acm Group, NextPrinting, is een unieke capsulecollectie ontstaan. Dit is het debuut van een samenwerking die esthetische experimenten combineert met aandacht voor de impact op het milieu. Barengo vertelde aan FashionUnited dat “de hoeveelheid water die na de confectie wordt gebruikt bij digitaal printen slechts 3 liter per kledingstuk is, tegenover 40 tot 60 liter bij traditionele bewerkingen”.

NextPrinting x Federico Barengo Credits: NextPrinting

De hoofdrolspelers zijn volledig katoenen broeken en jassen, bedrukt met trompe-l'oeiltechnologieën die vintage denimlooks, leereffecten en unieke afwerkingen reproduceren. Om visuele en tactiele contrasten te accentueren, maakt de collectie gebruik van dubbelzijdige prints en experimenteert met applicaties en afwerkingen na het printen.

Het productieproces van NextPrinting maakt het mogelijk om alle bewerkingen rechtstreeks op de stof op rol uit te voeren, waardoor de efficiëntie, de timing en de impact op het milieu worden geoptimaliseerd: bewerkingen na de confectie worden vermeden, verplaatsingen worden verminderd, verspilling wordt geëlimineerd en er wordt alleen op aanvraag en zonder minima geproduceerd. Sommige kledingstukken die uit deze samenwerking zijn voortgekomen zijn al verkrijgbaar in de webshop van Garment Workshop.

Parallel aan Denim Première Vision, een beurs die voor de vierde keer op rij in Milaan plaatsvindt, presenteerde NextPrinting de uitbreiding van dezelfde digitale printtechnieken ook op echt leer, verrijkt met 3D-effecten: een extra creatieve mogelijkheid, op de grens tussen technologische experimenten en levend materiaal.

De beurs gewijd aan denim, die 84 exposanten samenbrengt, voornamelijk uit Italië, Turkije, Marokko, Japan, China, Bangladesh, Pakistan, Frankrijk en de Verenigde Staten, presenteerde ook enkele innovaties op het gebied van de prestaties van de kledingstukken en de duurzaamheid. Dit laatste is essentieel om een lange levensduur van de jeans en de kledingstukken die met dit materiaal zijn gemaakt te garanderen.

De elastische vezel Xlance

Xlance is een generatie elastische vezels die zijn ontworpen om lang mee te gaan, bestand tegen wasbeurten en zelfs tegen de meest extreme behandelingen. In detail is Xlance een elastische vezel die, dankzij een unieke combinatie van een structuur van polyolefinen en chemische verbindingen, een comfortabele elasticiteit biedt in combinatie met een superieure thermische en chemische weerstand. De vezel is moeiteloos bestand tegen oxiderende middelen zoals hypochloriet, tegen chemisch-fysische behandelingen zoals laser en ozon, tegen thermische uitharding en tegen intensieve wascycli. Kortom, het maakt een nieuwe generatie stretchdenimstoffen mogelijk, waardoor jeans hun oorspronkelijke vorm behouden, zelfs na talloze wasbeurten.

Mic Spa presenteert Collect your colors

Vezels, stoffen maar ook garens: er moet worden opgemerkt dat de beurs is onderverdeeld in acht thematische gebieden, namelijk stoffen, confectie, accessoires, garens, promotie, technologieën, wasserijen en vezels. Onder de dingen die op de denimbeurs werden gepresenteerd, bevinden zich ook de garens van Mic Spa. Het bedrijf presenteerde “Collect your colors”, een project dat in samenwerking met Denim Première Vision is gerealiseerd en dat tot doel heeft de kleurentrends van het herfst-winterseizoen 2026 te verkennen en te interpreteren door middel van een tactiele ervaring, waarbij de kleur kan worden verzameld in spoelen met gekleurd garen langs de beurs. Onder de drie nieuwe kleurentrends bevindt zich Earthy embrace met de kleuren van vochtige aarde, hout, koffie en specerijen; Urban tide, waarvan het palet Urban Tide is geïnspireerd op de nuances van blauw, die zich bewegen tussen de diepte van de nacht en de koude transparantie van de dageraad, en Hyper Nature: de trend die de hybridisatie tussen het organische en het digitale viert, een universum waarin kunstmatige intelligentie zich laat inspireren door de echte wereld en de materie zich laat transformeren op een visionaire manier.

Mic is actief in de productie van naaigarens voor de denimsector en is een strategische partner van verschillende merken in de sector, waaronder Candiani Denim.

Tonello presenteert de collectie Sulfur essence

Tonello is ook aanwezig op de beurs en heeft tijdens verschillende live verfworkshops laten zien hoe G1 Lab werkt, de meest compacte verfmachine die het bedrijf ooit heeft gemaakt. Dankzij de Wake-technologie verkende de workshop de wereld van natuurlijke kleurstoffen met behulp van plantaardige en afvalgrondstoffen, zoals gedroogde bloemen, bessen en wortels. Op de stand is Sulfur essence te zien, de nieuwe collectie die de expressieve mogelijkheden van het verven op basis van zwavel en indigo verdiept dankzij DyeMate, het systeem voor het verven van indigo op kledingstukken.

De collectie Sulfur essence van Tonello Credits: Tonello

ArtMill & Daily Blue door Adriano Goldschmied

Terugkerend naar de collecties, brachten ArtMill en Daily Blue van Adriano Goldschmied, “the godfather of denim”, de nieuwe Daily Blue-collectie in samenwerking met ArtMill, een divisie van Artistic Milliners, naar Milaan. De twee bedrijven onthulden hun nieuwste innovatie op het gebied van duurzame mode. De collectie, genaamd “Deux: know the unknow”, komt na “Weaving glamour”, die in februari 2025 op Première Vision Paris werd gepresenteerd.

In 2023 besloot Adriano Goldschmied het jeansmerk Daily Blue nieuw leven in te blazen, dat in 1974 werd opgericht en begin jaren tachtig van de markt verdween.

De samenwerking herdefinieert casual wear door een combinatie van duurzaamheid, prestaties en hoogwaardig vakmanschap. Als onderdeel van de toewijding van Artistic Milliners (dat zijn hoofdkantoor in Pakistan heeft) aan duurzaamheid en innovatie, is de missie van ArtMill om de toekomst van casual wear opnieuw vorm te geven door hybride producten te ontwikkelen die de veelzijdigheid en superieure prestaties benadrukken.

ArtMill & Daily Blue door Adriano Goldschmied Credits: FashionUnited

Ook de collectie voor de herfst-winter 26-27, net als de vorige, ontwikkeld onder de visionaire expertise van Goldschmied (Daily Blue, Diesel, Gap 1969, Replay zijn slechts enkele van de denimlabels die zijn ontstaan uit zijn creativiteit en het vermogen om te anticiperen op de behoeften van de markt en erop in te spelen), combineert texturen, natuurlijke tinten en historische inspiratie.

Een tentoonstelling brengt een eerbetoon aan Luigi Martelli

De beurs was ook een gelegenheid om, via een speciaal ingerichte ruimte, de emblematische figuur van denim, Luigi Martelli, te herdenken, die in januari 2025 overleed. Hij was een visionair die de basis heeft gelegd voor de huidige denimindustrie. Zijn bedrijf, Martelli Lavorazioni Tessili, heeft een revolutie teweeggebracht in de textielafwerking en nieuwe normen gedefinieerd. Zijn onvermoeibare zoektocht naar uitmuntendheid heeft een sector getransformeerd die voorheen nauwelijks bestond.

In samenwerking met Isko wijdt de beurs een tentoonstellingsruimte aan Martelli die zijn nalatenschap en de collectieve schuld van de sector aan hem vertelt. De tentoonstelling, artistiek geleid door Fabio Adami Dalla Val, showmanager Denim Première Vision, en Opaa (design studio partner van Denim Première Vision voor alle creatieve projecten), in samenwerking met Adriano Goldschmied en Giovanni Petrin, voormalig algemeen directeur van Martelli Lavorazioni Tessili, en met de steun van de familie Martelli, biedt een reis door archieven en zeldzame stukken van het Mode, Museo del Denim dat zal worden genoemd naar Luigi Martelli als een eeuwigdurend eerbetoon aan zijn nagedachtenis.

De tentoonstelling gewijd aan Luigi Martelli Credits: FashionUnited

De Isko-collectie gepresenteerd op Denim Première Vision Milaan Credits: Isko