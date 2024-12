Denim Première Vision: Trends en nieuws uit Milaan

Stijl, duurzaamheid en performance verenigen: dat is de filosofie achter de Isko SS26 collectie die gepresenteerd werd op de 34e editie van Denim PV, die op 4 en 5 december plaatsvond Superstudio Più. De beurs brengt de belangrijkste spelers uit de denimindustrie samen, die hun nieuwste innovaties en collecties voor het lente/zomerseizoen 2026 presenteren.

71 exposanten aanwezig op Denim Première Vision

71 exposanten uit 14 landen, waaronder Japan, Italië, Frankrijk, Portugal, Zwitserland en Turkije, namen deel aan het evenement. Om precies te zijn: 63 procent zijn denimspinners en -wevers, 27 procent confectie- en veredelingsbedrijven, 6 procent vertegenwoordigt de promotionele diensten en technologieën, en 4 procent zijn fabrikanten van accessoires en componenten.

Terug naar de producten: de volgende generatie Isko-stoffen is gemaakt met next-gen materialen die de kwaliteiten van virgin materialen evenaren, aldus de experts van het bedrijf. Voor SS26 blijft Isko stoffen gebruiken die gemaakt zijn met gerecyclede textielresten van Re&Up, die dezelfde duurzaamheid en luxe uitstraling bieden als traditionele materialen, en zo de overgang naar een circulaire mode-economie stimuleren.

Acm presenteerde de nieuwste ontwikkelingen van de divisie digitale textieldruk

Een van de andere collecties die op de denimbeurs werden gepresenteerd, was die van Acm, een groep uit Bergamo die een collectie accessoires voor denim en de nieuwste ontwikkelingen van haar divisie digitale textielopdruk toonde. Het historische bedrijf uit Grumello del Monte keert terug naar de beurs met een gevarieerd aanbod van artikelen voor de denimsector: van metalen en lederen details om elk kledingstuk te verfraaien en te karakteriseren tot digitale oplossingen voor textielopdrukken met steeds realistischere effecten.

De groep uit Bergamo toonde een collectie accessoires speciaal voor denim Credits: Courtesy of Acm

Voor het SS2026-seizoen heeft het creatieve team van Acm een denimcollectie met sterke hints van vintage ontwikkeld, met accessoires in antiekzilver afwerkingen, verfraaid met turquoise stenen en riemen met drieluiken en studs.

"Het lente/zomerseizoen 2026 markeert een verlangen naar bevrijding van de klassieke denimcodes, waarbij creativiteit en een gedurfde verkenning van vormen en kleuren worden aangemoedigd. Het seizoen wordt gekenmerkt door een zoektocht naar frisheid, waarin innovatie en eco-verantwoordelijkheid samenkomen om de denim van morgen opnieuw uit te vinden", benadrukte Julieta Mercerat, denim expert Première Vision.

De denimtrends voor SS2026

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van de trends voor lente/zomer 2026, met een bijzondere focus op recyclebaarheid en circulariteit. Gerecyclede denim staat centraal en illustreert de wens om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

De silhouetten vertellen een verhaal van vervorming en dynamiek. Gedeconstrueerde denim, met bewegingseffecten en sculpturale volumes, herdefinieert de klassieke codes. De royale en soepele stoffen lenen zich voor wijde vormen, wat een jeugdige en gedurfde attitude bevordert. Het streven naar comfort gaat hand in hand met een vraag naar uniekheid, met creatieve stukken die zich onderscheiden van de gebruikelijke normen. Details zoals splitten en vloeiende of smeltende effecten voegen een eigentijdse en innovatieve touch toe.

Kleur dient als een terrein voor experimenten. Levendigere kleuren maken hun opwachting, vergezeld van een spel van originele patronen.

De restauratieschool van Botticino sloeg een brug tussen traditie en innovatie

Een van de hoofdrolspelers van het evenement was de restauratieschool van Botticino, die een echt restauratieatelier opende binnen de beurs. Onder begeleiding van docenten transformeerden de studenten de ingang van de beurs tot een levendige en dynamische werkruimte. Een gelegenheid om te ontdekken hoe de kunst van textielrestauratie zich niet beperkt tot wandtapijten of klassieke kunstwerken, maar zich ook uitstrekt tot de archieven van grote modehuizen en eigentijdse mode, waardoor een brug wordt geslagen tussen traditie en innovatie.

Isko luxury by Paolo Gnutti roept de second hand sfeer op

Terug naar de collecties: de nieuwe lente/zomer 2026 collectie Isko luxury by PG is ontstaan uit de verbeelding en visie van creatief directeur Paolo Gnutti. "De nieuwe collectie wil een wereld van tweedehands kleding vertegenwoordigen, gekenmerkt door producten die steeds gewilder worden op de markt, maar steeds moeilijker te vinden zijn. Mijn collectie wil precies deze sfeer oproepen, stoffen die gemakkelijk kunnen worden omgezet in vintage artikelen en meer, waardoor de markt ze op elk moment kan reproduceren", aldus Gnutti.

Een stuk uit de collectie Isko luxury by Paolo Gnutti Credits: Isko luxury by Paolo Gnutti

De collectie komt tot leven via vijf capsules, elk een eerbetoon aan verschillende tijdperken, stijlen en materialen, maar allemaal verenigd door de gemeenschappelijke wens om met conventies te breken. Godmather, bijvoorbeeld, is een capsule geïnspireerd op de jaren '50, gekenmerkt door lichte indigo stoffen verrijkt met glitterstrepen en flock, die creativiteit en verbeelding stimuleert. Elke stof in deze collectie nodigt uit tot het verkennen van een combinatie van klassiek en innovatie.

De nieuwe capsule Tatto denim is een emotionele reis die elk materiaal in een kunstwerk verandert. Dankzij het gebruik van gemengde druktechnieken zoals corrosie, pigmenten en vele andere, transformeren de basisstoffen in indigo, wit of gekleurd met zwavelverf in schilderijen die de aandacht trekken en de creatieve zintuigen stimuleren.

De capsule Aurum denim wordt verrijkt met lichte en zachte gewichten dankzij het gebruik van zeer fijne garens die een nieuwe luxe touch aan het dagelijks leven geven. De garens worden bedekt met echt zilver, waardoor elk stuk een klein juweel wordt.

Tonello presenteert The Laser manifesto

Ook Tonello was aanwezig op de beurs en presenteerde The Laser manifesto lente/zomer 26. De collectie viert het Italiaanse artistieke en culturele erfgoed, geherinterpreteerd in een moderne stijl door middel van het gebruik van de meest geavanceerde lasertechnologie. "Van iconische standbeelden en sculpturen tot adembenemende schilderijen en fresco's, onze ontwerpen verenigen traditie en innovatie en bewijzen dat creativiteit geen grenzen kent", aldus een persbericht. Centraal in het project staat The Laser lab, het lasersysteem van Tonello, ontworpen voor winkels en ateliers. "Deze concentratie van precisie maakt het mogelijk om ingewikkelde details, afbeeldingen met hoge resolutie en verbazingwekkende texturen te creëren, waardoor kledingstukken echte kunstwerken worden om te dragen", vervolgt het persbericht.

Een kledingstuk uit de Isko luxury by Paolo Gnutti collectie Credits: Isko luxury by Paolo Gnutti

Tonello The Laser manifesto Credits: Courtesy of Tonello

Textielrestauratieworkshop van de restauratieschool van Botticino Credits: Courtesy of Scuola di restauro di Botticino