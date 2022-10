Denimbeurs Kingpins heeft nu echt zijn plek gevonden in SugarCity

Een flinke menigte is al verzameld voor de deuren van SugarCity in Halfweg. De groep wordt gekenmerkt door een flinke hoeveelheid denim kledingstukken. Denim is dan ook de onofficiële dresscode voor denimbeurs Kingpins. Het is de tweede keer dat de beurs plaatsvindt in evenementenlocatie SugarCity en Kingpins lijkt deze editie de sfeer van het Westergasterrein (waar voorgaande edities plaatsvonden) teruggevonden te hebben.

In het geroezemoes voor de ingang hoort men bijna alleen maar andere talen dan Nederlands. Een groot aandeel Italiaans, meerdere keren Turks, uiteraard Engels en nog een mengelmoes van veel andere talen. Het is duidelijk dat de internationale bezoekers in volle kracht weer terug zijn deze editie die van 19 tot en met 20 oktober loopt. Bij de opening van de beurs om tien uur ‘s ochtends op woensdagochtend is het meteen druk op de beursvloer. Stands lopen direct vol en hier en daar wordt ook al meteen gehandeld.

Gedurende de dag blijft het dan ook druk en diverse standhouders geven aan dat het weer aanvoelt ‘als voor de pandemie’. Het is druk, maar ook gezellig, zo hoort FashionUnited bij de stand van YKK. Bij iconische denim mill Cone Denim is het ook druk in de stand, maar wordt er graag tijd vrij gemaakt om even te praten. “We hebben voor de beurs al twaalf afspraken staan, dat is veel meer dan normaal,” zo geeft design director Pierette Scavuzzo aan. “In april waren we vooral blij om elkaar allemaal weer te zien. Nu is het echt weer zoals vanouds zakendoen.” Scavuzzo geeft aan dat de bedrijven die al afspraken hebben staan met Cone Denim ook heel duidelijk voor ogen hebben wat ze mogelijk willen inkopen.

Een van de creatievere stands, die van B210 by Calik Denim - een nieuwe biologisch afbreekbare stof. Beeld door FashionUnited/Caitlyn Terra.

Drukte bij Kingpins Amsterdam weer op pre-pandemie niveau

Niet alleen is de beurs drukker in vergelijking met die van april, er zijn ook meer deelnemers. Afgelopen april waren er 80 exposanten, nu tikt dit aantal bijna de honderd aan. Hiervoor heeft Kingpins dan ook wat extra ruimte in beslag genomen in het industriële pand, maar de beurs heeft ook rekening gehouden met de flow van de beursvloer. De oplettende bezoeker merkt namelijk dat er meer plek is voor inspiratie op de vloer, maar dat er ook meer zitjes zijn geïnstalleerd. Deze extra ruimte die is gecreëerd geeft de beurs een ruimer gevoel, wat ook maar goed is met de drukte. Daarbij lijkt ook de verlichting verbeterd, met meer lichtpunten, waardoor ook het gevoel van het Westergasterrein meer terugkomt.

Dat is niet het enige dat veranderd is. Kingpins lijkt het concept in SugarCity verder geoptimaliseerd te hebben. Wie de beurs heeft bezocht op het Westergasterrein, weet vast nog goed hoe makkelijk de beurs te navigeren was. De meeste merken stonden namelijk in de Gashouder, waardoor door de ronde vorm van de hal men al snel álle exposanten kon zien. In SugarCity is dit moeilijker vanwege de diverse niveaus van het pand en de vele sluipweggetjes. De april-editie kende alleen borden met de namen van de exposanten, deze editie werden daar ook nummer aan toegevoegd en een kleurencode. Zo is het makkelijker te navigeren naar het bedrijf waarmee een afspraak staat.

Ook bij het talks-programma is een kleine verbetering doorgevoerd. Afgelopen april waren de talks alleen te volgen door middel van koptelefoons die op de stoelen in de ruimte lagen. Vanwege de lagere bezoekersaantallen was dit geen groot probleem, maar sloot een bezoeker te laat aan bij een talk, dan waren de koptelefoons vaak al vergeven. Deze editie is gekozen om te werken met een normaal geluidssysteem. Dit wordt dan ook gretig gebruikt door de vele geïnteresseerden voor de gebruikelijke trend-talk van Denim Dudes. Er is geen vrije zitplek meer te vinden, dus staan mensen en gaan bezoekers zelfs op de vloer zitten. De gehele ruimte staat vol met geïnteresseerden en bij elke nieuwe slide gaan er onnoemelijk veel telefoons omhoog om een foto te maken van de informatie.

Bij diverse stands waren er ook bijzondere denim-items te vinden. Beeld door FashionUnited/Caitlyn Terra

Een van de looks die Kingpins aanbiedt ter inspiratie voor diverse afwerkingen van kledingstukken. Beeld door FashionUnited/Caitlyn Terra

Kingpins Amsterdam komt deze editie beter tot zijn recht in SugarCity

De drukte op de beursvloer doet bijna vergeten dat de mode- en de denimindustrie beiden momenteel ook te maken hebben met inflatie en hoge prijzen. Dit komt bovenop de problemen in de toeleveringsketen die bedrijven tijdens de pandemie al merkten. Het zijn problemen waarvan elke aanwezige op de beurs vanaf weet, maar het onderwerp komt maar weinig aanbod in gesprekken. Wellicht een goed teken, omdat men nog steeds zaken wil doen.

Daarbij is Kingpins natuurlijk een plek om te laten zien wat nieuw is in het portfolio van het bedrijf. Zo wordt bij YKK een detachable knoop en rivet getoond. Hiervan zijn er diverse vormen - een knoop die geschroefd wordt en een knoop van mono-materiaal die door middel van een handige tool zo verwijderd kan worden van de broek. De afneembare knopen en rivets maken het mogelijk om broeken makkelijker te recyclen. Hierdoor hoeft niet meer de bovenkant van een broek eraf gesneden worden, maar kan de gehele broek na het verwijderen van de knopen en rivets gerecycled worden. De vraag voor dit soort knopen en rivets kwam al vanuit de markt en nu dat deze vraag alsmaar groter is, is YKK klaar om deze producten te leveren, zo klinkt het in de stand.

Bij Kilim Denim willen ze op Kingpins op de beurs ook laten zien wat het denimbedrijf nog meer kan. Het bedrijf staat bekend om diverse wassingen die het doet, maar kan bijvoorbeeld ook denim jacquard stoffen leveren zo blijkt in de stand. Bij Kilim Denim staan dan ook al diverse afspraken in de boeken met potentiële klanten die een bezoek brengen aan Kingpins.

Voor de fervente Kingpins-bezoeker lijkt het deze editie alsof de beurs meer zijn eigen plek heeft gevonden binnen de imposante locatie van SugarCity. Waar de locatie van SugarCity in april Kingpins nog licht overschaduwde, heeft Kingpins nu de touwtjes weer ferm in handen.