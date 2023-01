Denimbeurs Kingpins trekt naar Latijns-Amerika om nieuwe kansen te ontdekken

Denimbeurs Kingpins organiseert volgende week een evenement in Colombia. De beurs wil tijdens het evenement verbinden met de Latijns-Amerikaanse denimmarkt en kijken welke kansen daar liggen voor de organisatie, zo is te lezen in een persbericht.

Het evenement op 24 januari is alleen voor genodigden en bevat meerdere paneltalks, aldus het bericht. Het evenement wordt gehouden in Medellín en heeft de naam ‘Kingpins Noche de Experiencia’ gekregen. Centraal staat de missie van Kingpins om een verantwoorde denim industrie te creëren en hoe Latijns-Amerika hier een rol in kan spelen.

“Ons doel bij Kingpins is om de wereldwijde denim gemeenschap te verbinden en iedereen te inspireren de beste praktijk voor mens en planeet te pionieren,” aldus Vivian Wang, Kingpins managing director & global sales manager in het persbericht. “Het is al lang een droom van ons geweest om ons bereik uit te breiden naar Latijns-Amerika en Kingpins Noche de Experiencia is een significante stap in die richting. We hopen dat het een band zal scheppen met denimliefhebbers en jeans producenten in Zuid-Amerika die onze waarden en normen delen (...).”

Denimbeurs Kingpins vond tot nu toe twee keer per jaar plaats in zowel New York als Amsterdam. De komende editie van Kingpins Amsterdam vindt plaats 12 tot en met 13 april in Sugarcity, Halfweg - vlakbij Amsterdam.