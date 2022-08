Derde editie Antwerp Fashion Week gaat van start: hier wil je bij zijn

Retailers opgelet: op 8 en 9 augustus gaat de derde editie van Antwerp Fashion Week van start. Tijdens het 2-jaarlijkse evenement komt het hart van de Belgische modewereld samen om een blik te werken op nieuw talent en de mooiste designs voor het komende seizoen. Het is het grootste B2B mode-event in België – daar wil je bij zijn.

Retailers van grote en kleine winkels uit de Benelux zijn uitgenodigd om de merkpresentaties en modeshows van deze AFW-editie te bezoeken, verspreid over 7 locaties in Antwerpen. Eigenaar van Fashion Brewery en drijvende kracht achter de organisatie Dieter Deceuninck is enthousiast: ‘Ik ben enorm blij met al het nieuwe talent dat voor het eerst een collectie laat zien tijdens Antwerp Fashion Week en de deelname van de grootste modeverdelers van Antwerpen waardoor AFW zich verder blijft ontwikkelen.’

129 merken hebben hun deelname bevestigd, waaronder veel bekende namen zoals Joseph, Woolrich, United Colors of Benetton en Liu Jo. Veel aanwezige merken zitten midden in hun doorbraak. Zo schopte het Amsterdamse Another- Label het net tot de Zwitserse en Finse markt. AFW biedt een unieke kans om als een van de eersten nieuwe Belgische en buitenlandse merken te ontdekken.

Wat betreft de catwalk staan 16 shows gepland. Freebird neemt de aftrap op 8 Augustus, 12:00 uur. Diezelfde middag toont Club L' avenir om 16:30 haar zomercollectie met schitterende, authentieke Japanse kimono’s.

Om je van een zitplaats tijdens een show te verzekeren, graag contact opnemen met: reservations@fashionbrewery.eu

AFW is real-time, vrijblijvend en zonder afspraak oriënteren. Organisator Dieter Deceuninck benadrukt ook het feit dat bezoekers meteen orders kunnen schrijven en koppelen aan andere afspraken in Antwerpen, omdat deze editie op een maandag en dinsdag plaatsvindt. Dit is een nieuw initiatief en een bewuste keuze vanuit de organisatie. “Wij geloven dat we op die manier de tijd van zowel verdelers als retailers optimaal benutten”, aldus Deceuninck.

De bezoekende retailers zijn vooral gesitueerd in België, maar komen ook uit Luxemburg en Nederland. Retailers uit de hele Benelux kunnen dus hun voordeel doen door langs te gaan op de verschillende locaties en shows te bezoeken. Duurzaamheid komt ook ten tonele tijdens AFW, vertegenwoordigd door merken zoals Thinking Mu en ARMEDANGELS.

AFW is meer dan een B2B-event en modeweek, het is de ideale plek om connecties te leggen. Tussen de bezoekjes door kan er genetwerkt worden met experts uit hetzelfde vakgebied onder het genot van eten & drinken en muziek. Op maandagavond is er een speciale AFW-netwerkborrel. Retailers die al in Antwerpen zijn kunnen zonder afspraak op de verschillende locaties terecht; alle locaties bevinden zich binnen de ring.

De netwerk apero vindt plaats op maandag 8 augustus van 19:00 tot 22:00. Locatie: Hessenplein 2, 2000 Antwerpen.

Antwerpen kent een rijke geschiedenis als modestad. Met de iconische ‘Antwerp Six’ waaronder Dries Van Noten en Margiela heeft het Belgische mode-epicentrum zich op de kaart gezet in de internationale modescene. Bezoekers kunnen de stad tijdens AFW beter te leren kennen met een mooie wandeling door het stadspark, langs monumentale panden of door plaats te nemen op het terras van het bruisende zuid. Mode, cultuur en business gaan hand in hand. AFW is een unieke kans om die synergie met de grootste spelers uit de industrie te vieren.