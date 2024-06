Dit gebeurt er in de Italiaanse mannenmodewereld nu Pitti Uomo het inkoopseizoen aftrapt

Pitti Uomo, de Italiaanse mannenmodebeurs die het startschot van het inkoopseizoen geeft, opent vandaag de deuren van zijn 106e editie in Florence. Bijna 800 mannenmodemerken presenteren hier hun SS25-collectie, waarvan 44 procent uit het buitenland komt. Onder de speciale evenementen zijn shows van gastontwerper Marine Serre en de teruggekeerde Brit Paul Smith, die de beurs aftrapt met een catwalk in Villa Favard. Naast de geplande evenementen en het uitgebreide programma, neemt FashionUnited een diepe duik in de cijfers van de Italiaanse mannenmodewereld.

De Italiaanse mannenmode (een verzamelnaam die breigoed, bovenkleding, overhemden, dassen en lederwaren omvat) sloot 2023 af met een omzetstijging van 4,7 procent en wordt gezien als een bescheiden groei, ten opzichte van de afgelopen jaren. Volgens een rapport van Sistema Moda Italia (SMI) bedroeg de omzet 11,9 miljard euro, wat 18,5 procent bijdraagt aan de overkoepelende Italiaanse textiel- en kledingsector. Deze cijfers werden bekendgemaakt door Pitti Immagine op de vooravond van Pitti Uomo. Prognoses die tijdens de laatste editie van de beurs (januari 2024) werden gemaakt, gingen uit van een omzetstijging van 4,9 procent wat betreft mannenmode.

Export blijft de drijvende kracht achter Italiaanse mannenmode

Wat de buitenlandse handel betreft, bleef de export de belangrijkste rol spelen voor Italiaanse herenmode, goed voor 74,5 procent van de omzet. Op jaarbasis noteerde de export in de sector een positieve verandering van 6,6 procent en overschreed daarmee 8,8 miljard euro. De import kromp daarentegen met 2,3 procent tot ongeveer 5,6 miljard euro.

Gezien de bovengenoemde dynamiek van export en import zal de handelsbalans van de sector in 2023 met 3,2 miljard euro toenemen.

Gekeken naar de Italiaanse markt, bleven de trends positief, maar de waarden waren nog steeds ver verwijderd van die van voor de pandemie. Voor het kalenderjaar 2023 noteerden de aankopen van herenkleding door huishoudens een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (plus 0,4 procent), waarbij de enquêtes van SMI wezen op een vertraging van het groeitempo.

Winkelketens domineren binnenlandse markt

Wie naar de distributiekanalen kijkt (de gegevens die beschikbaar zijn per seizoen hebben betrekking op de periode van maart 2023 tot februari 2024), ziet dat de binnenlandse markt voor herenmode werd gedomineerd door ketens, waarvan het aandeel 47,4 procent bedroeg (plus 1,0 procentpunt in vergelijking met de overeenkomstige periode 2022-23); ondanks een daling van 1,1 procent in waarde.

De retail, die een daling van 2,9 procent noteerde, bleef op de tweede plaats staan (22,2 procent aandeel). De onafhankelijke retail verloor daarentegen terrein en kromp met 7,5 procent tot 17,8 procent. De e-commerce, dat een groei van 7,5 procent noteerde in 2022, kromp met 4,6 procent waardoor het aandeel uitkwam op 8,7 procent.

Het jaar 2023 liet een algemene daling zien, zoals verwacht in de toelichting op de sectorale balans (waarvan junior producten zijn uitgesloten). ISTAT-gegevens gaven aan dat de export voor de periode van januari tot december 2023 steeg met 6,5 procent ten opzichte van 2022, tot een totaal van ongeveer 9,5 miljard euro, terwijl de invoer daalde met 2,6 procent tot 6,9 miljard euro.

Ook wat betreft de import is de EU goed voor 48,2 procent van de herenmode die Italië binnenkomt, terwijl niet-EU-landen 51,8 procent voor hun rekening nemen ondanks een verlies van 13,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Frankrijk was de eerste bestemming voor in Italië gemaakte herenkleding in deze periode, met een omzetstijging van 16,8 procent tot 1,2 miljard euro, of 12,2 procent van het totaal van de sector.