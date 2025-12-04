Dit was de laatste editie van Ispo in München voor verhuizing naar Amsterdam

“We vullen nog steeds negen beurshallen, wat erg sterk is”, aldus Lena Haushofer, beursdirectrice van Ispo München, tijdens haar presentatie van de actuele cijfers en feiten over de beurs. 1.750 exposanten uit 54 landen, meer start-ups dan ooit tevoren, maar ook iets minder oppervlakte dan de vorige keer. ‘Alles is wat compacter geworden’, vervolgt Haushofer. Goed gevulde gangpaden (althans op maandag), volop mogelijkheden om zelf sporten uit te proberen – van padel tot boksen – en ook verder gaf het evenement geenszins de indruk dat Messe München de interesse in Ispo was verloren.

Er waren spraakmakende paneldiscussies en een geslaagde première van de Retail Conference met regionale en internationale perspectieven. De beurs bood ook inspiratie: op de speciale 520M-vlakte van Highsnobiety en de eigen Zeitgeist-ruimte werden belangrijke merken gepresenteerd die de sfeer van een stedelijke, moderne sportcommunity belichamen. Bekende merken waren onder andere Rains, On, Peak Performance, Merrell en Napapijri, maar ook nieuwkomers zoals Karma8a, een jong boulder-communitymerk uit Parijs, het Londense golfmerk Manors en Roa, een Italiaans urban-outdoormerk. Dit werd aangevuld met gevestigde outdoornamen als Bergans of Norway en Icebug, fitnessmerken als Athletica en wintersportmerken als 4F.

Stoffe aus der Kollektion von Snow Peak. Credits: Regina Henkel

De doorontwikkeling van urban outdoor

Er waren ook beurspremières, zoals de Europese lancering van het Chinese high-end merk Vertex van de Chinese dons-specialist Bosideng. Dit merk is ontwikkeld in samenwerking met ontwerper en Acronym-oprichter Errolson Hugh. Bosideng, een van de grootste producenten van donsjassen in China, betreedt geleidelijk de Europese markt. In Londen is de eerste flagshipstore geopend en met het merk Vertex wil het bedrijf nu meer Europese retailers en consumenten aantrekken. “Vertex is ons antwoord op de markt: een stedelijke lifestyle en de functionaliteit van outdoorkleding groeien naar elkaar toe”, zegt Yuandan Feng, uitvoerend directeur van het innovatie- en onderzoeksteam van Bosideng. Hoogfunctionele mode compenseert temperatuurschommelingen niet alleen tijdens het bergbeklimmen, maar ook in steden waar men constant van binnen naar buiten gaat. Op Ispo was Bosideng ook op een andere manier aanwezig, namelijk in de ruimte van de Ispo Awards, waar het merk de afgelopen jaren herhaaldelijk is bekroond voor zijn productinnovaties.

Die Vertex-collectie van Bosideng. Credits: Regina Henkel

Ook Serab Levent, strategisch directrice van Highsnobiety, benadrukt dat “outdoor niet alleen bergen en trails zijn. Het is ook een cultuur, een identiteit en een community die thuis is in stedelijke gebieden. De bebouwde omgeving is de nieuwe wildernis, niet als tegenstelling tot de natuur, maar in constante dialoog ermee”. IJsbaden of zwemmen in open water in rivieren en meren van metropolen als Parijs, München of Londen brengt de ‘wilde’ ervaring terug in het stedelijke leven. Maar ook boulderen ontwikkelt zich verder. René Grianourt, oprichter van het bouldermerk Karma8a uit Parijs: “Wij zijn een nieuwe generatie klimmers en zochten iets dat onze lifestyle en identiteit weerspiegelt. Dat vonden we niet bij de grote merken.” Hij ziet boulderen inmiddels als een nieuwe, internationale beweging, vergelijkbaar met wat skateboarden of snowboarden vroeger was.

De tassen van Roa. Credits: Regina Henkel

Stedelijke looks waren ook te zien bij het Japanse outdoormerk Snow Peak. Zij presenteerden een met dons gevoerde, brandwerende en waterdichte poncho die ook als slaapzak of picknickkleed kan worden gebruikt. In de kledinglijn gebruikt het merk klassieke ripstop-stoffen die een retrogevoel oproepen en tegelijkertijd een strakke en minimalistische uitstraling hebben. Roa toonde naast lichte jassen ook superlichte, multifunctionele handtassen met een modieuze uitstraling. Deze richten zich eveneens op een stedelijk publiek en zijn verrassend binnen de klassieke outdoorscene. Rains presenteerde daarentegen combinaties van jas en broek van dikke fleecestoffen, met bandplooibroeken en korte, wijde jassen met een elastische zoom.

Duurzaamheid blijft een belangrijk thema

Net als voorgaande jaren was de duurzaamheidsruimte met het Material Lab een grote trekpleister. Hier presenteerden geselecteerde bedrijven en organisaties zich die de branche ondersteunen bij de ecologische transitie. Zo presenteerde Textile Exchange bijvoorbeeld zijn nieuwe meta-standaard ‘Materials Matter’, die pas op twaalf december officieel wordt gelanceerd. Deze moet alle bestaande standaarden vervangen en tegen 2027 samenvoegen tot één. “We willen hiermee de complexiteit verminderen en het voor de consument makkelijker maken om zich aan standaarden te oriënteren”, aldus de vertegenwoordigster van Textile Exchange.

Schoenfabrikant Icebug presenteerde een innovatieve oplossing voor de reductie van CO2-uitstoot in de toeleveringsketen die navolging verdient: in plaats van zelf te investeren in zonnepanelen voor energieopwekking, worden de daken van alle toeleveranciers verhuurd aan energieproducenten. Deze producenten wekken daar op eigen kosten zonne-energie op. Het voordeel: er zijn geen kosten voor de toeleveranciers!

Een van de hoogtepunten in het Material Lab was het bedrijf Colorifix. Dit bedrijf laat bacteriën kleurstoffen van planten of dieren namaken op basis van hun genetische codes. Via een fermentatieproces wordt de kleurstof gewonnen en kan deze in standaard industriële processen worden gebruikt. Dit proces bespaart bovendien 77 procent water en 35 procent energie, en er ontstaat geen schadelijk afvalwater.

Colorifix: hier maken bacteriën kleuren na naar het voorbeeld van de natuur. Credits: Regina Henkel

Blik op de toekomst: de nieuwe beurs in Amsterdam

Maar de beurs toonde natuurlijk ook de moeilijkheden die hebben geleid tot het opgeven van de locatie in München. Voor de pandemie trok de beurs nog meer dan 80.000 bezoekers, vorig jaar waren dat er nog maar 55.000. Ook het bijna volledig wegvallen van het wintersportsegment – voorheen het paradepaardje en de steunpilaar van de winterbeurs – was een zwaar verlies dat nauwelijks gecompenseerd kon worden.

“De consumentengoederenbeurzen zijn veranderd”, zegt Stefan Rummel, CEO van Messe München. ‘Er zijn nieuwe retailmodellen ontstaan en de branche is gefragmenteerd’, vervolgt Rummel. Ook de nog vroegere datum die de industrie wenste, kon de beurs vanwege andere boekingen niet mogelijk maken. “We hebben veel geprobeerd, maar het is niet verbeterd.” De overdracht van Ispo aan een andere locatie en een nieuwe organisatie was een strategische beslissing die genomen moest worden. Anders had Ispo volgend jaar niet meer bestaan. Rummel: “You disrupt yourself, or you get disrupted”

Ook de nieuwe beursorganisatoren, de Raccoon Media Group uit Londen, hebben de laatste Ispo München gebruikt om reclame te maken voor het nieuwe evenement in Amsterdam. Van 3 tot 5 november 2026 vindt de beurs daar voor het eerst plaats met een nieuw concept. Bedrijven als Burton Snowboards en Pentland zijn al vastgelegd als sprekers, meldt CEO Mike Seaman. Raccoon wil ook skateboardramps en klimwanden integreren om de juiste sfeer te creëren. Seaman wil een miljoen euro investeren. Zoals het gezegde luidt: “Aan elk einde zit ook een nieuw begin”.