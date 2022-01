Diverse Italiaanse modebeurzen verzet

Meerdere Italiaanse modebeurzen hebben een nieuwe datum geprikt, zo blijkt uit een persbericht. Het gaat om Micam, Mipel, The One Milano en Homi Fashion & Jewels Exhibition.

Micam zal plaatsvinden van 13 tot en met 15 maart, in plaats van 20 tot en met 22 februari. Beurs voor lederen goederen en accessoires Mipel en haut-à porter show The One Milano zullen ook van 13 tot en met 15 maart plaatsvinden. Homi Fashion & Jewels Exhibition zal van 11 tot en met 14 maart plaatsvinden, zo is te lezen in het bericht.

Dat beurzen wel door kunnen gaan bewees Pitti Uomo maar, de bekende Italiaanse beurs die net heeft plaatsgevonden. Lineapelle zal ook gewoon doorgang vinden van 22 tot en met 24 februari.

De organisatie van de beurzen geeft aan met de nieuwe data ze hopen evenementen neer te zetten met een internationaal karakter. Niet alleen hoopt het veilige evenementen op te zetten, maar dat het ook mogelijk wordt voor bezoekers van buiten de EU om een bezoek te brengen.