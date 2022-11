Diversity Fashion Week - Winter Wonder Land 28/29/30 Oktober

Diversity Fashion Week 2022 is een feit! Drie dagen lang kon je verschillende mode gerelateerde evenementen bezoeken waarin belangrijke maatschappelijke thema's als 'inclusie & diversiteit' centraal stonden. Sprekers, tentoonstellingen en natuurlijk twee dagen modeshows van ontwerpers die het belang van verschillende modellen op de catwalk begrijpen. Opgericht door Sensemielja Letitia Sumter & Daisy van der Veen.

De kick-off vond plaats in Westcord Fashion Hotel met als special gastsprekers Giancarlo Pazzanese, Sofie van der Meulen en waar ontwerpers, creatieve talenten hun collecties exposeerden zoals Fanny de Ruyter een duurzaam streetwear merk, Fares Moses, kunst van Mina Wetp uit Polen, Adel Mamish uit Japan, en werk van fotografen Marzenka Kwintera en Zuzu Valla.

Showdag 1 op 29 Oktober in EFE Venue met: Sara Habibio, Papino Creations, Khadija Faraj, MarosEtti, Fall Prov, Sue's Warriors, Wyne Karibo, Zhadyra Patchworks, Simili, Adel Mamish, Mystic Fantasy Creations, Paulina's Friends, Arvin Quirante, Rollz en Mia Skjaeret.

In samenwerking met Amsterdam Fashion Academy kregen 4 studenten Janina Kraft, Valerie Bogaert, Arvin Quirante en Mia Skjaeret de kans om hun innovatieve en duurzame collectie te presenteren.

Rollz introduceerde tijdens de show hun elektrische rollator. Ze geloven dat iedereen onafhankelijk moet zijn en zich stijlvol en zelfverzekerd moeten kunnen verplaatsen.

Showdag 2 op 30 Oktober in de Arendshoeve met Bproud, Nicole Plender, MI&ANN/Annigje, Khadija Faraj, MarosEtti, Fall Prov, Papino Creations, Denykens, Rosalie Key, Jana Roos, Stephastique, Sara Habibio, Fares Moses, Janina Kraft, Valerie Bogaert.

Image credits: Marcel Maximiliaan Schwab via Diversity Fashion Week

Fares Moses uit Syrië presenteerde zijn nieuwe collectie tijdens de opening en op de slotdag waarop hij werd ondersteund door Foxer Talent en TST productions.

Couture-ontwerper Rosalie Key introduceerde haar nieuwe collectie genaamd "Project Unspoken".

Nicole Plender introduceerde “The waves collection” die is geïnspireerd op natuurkunde. Ze wil altijd iets maken dat dicht bij zichzelf of haar overtuigingen ligt en sinds ze afgestudeerd is in de natuurkunde, wilde Nicole een combinatie maken van haar passies.

De collectie van Stephastique, gepresenteerd tijdens Diversity Fashion Week, heet 'Leftover Lover'. De collectie is geïnspireerd op haar liefde voor restjes.

De grote finale werd gedaan door getalenteerde ontwerpster Jana Roos uit België, waar ze haar nieuwe collectie genaamd "Ice adaptability" presenteerde. Bij elk project dompelt ze zich onder in een nieuwe spannende wereld. Een wereld waar alles mogelijk is en er geen grenzen zijn.

Deze 3 dagen waren een mooie en indrukwekkende derde editie van Diversity Fashion Week, een evenement dat meer uitstraalt dan alleen fashion en glamour, maar vooral heel belangrijk is voor onze samenleving waarin iedereen meedoet en een eerlijke, gelijke plek verdient. DFW gebruikt de kracht en invloed van mode om iedereen een stem te geven. Een initiatief dat we graag onder de aandacht willen brengen en delen met de wereld. Samen maken wij het verschil.

Nu de winter voorbij is, het ijs is gesmolten, ben jij klaar voor de nieuwe editie van Diversity Fashion Week?

