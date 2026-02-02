Doorontwikkeling van de beurs: CIFF 66 signaleert een reset nu merken herpositioneren, vernieuwen en nieuwe strategieën testen

Een laagje sneeuw bedekte de straten op de openingsdag van de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), terwijl inkopers op weg waren naar het Bella Center voor de wintereditie van 2026, die plaatsvond van 27 tot 29 januari. Dit seizoen introduceerde de beurs, ter ere van haar zesenzestigste editie, een reeks nieuwe elementen om het evenement te verlevendigen en merken en retailers ook buiten de beursvloer te ondersteunen. Deze missie was ook zichtbaar in het thema van dit jaar: ‘CIFF Super’.

Bij binnenkomst werden bezoekers geleid naar een minimalistische, op een supermarkt geïnspireerde omgeving, compleet met klassieke achtergrondmuziek en rekken vol generieke producten langs de gangpaden. CIFF-directrice Sofie Dolva vertelt FashionUnited dat het speelse concept bedoeld was om “een context te creëren waarin merken in een herkenbaardere, alledaagse omgeving worden gepresenteerd”. “Net als in een supermarkt zie je bij CIFF producten in een vertrouwde omgeving, maar hier is het gecureerd en inspirerend. Het gaat om storytelling en het bieden van een nieuwe manier om collecties te ervaren,” merkt ze op.

CIFF Super, de 66e editie van CIFF. Credits: CIFF.

Historisch gezien heeft de zomereditie van CIFF hogere bezoekersaantallen dan de wintereditie, zoals verschillende vaste exposanten opmerkten. De eerste twee dagen zijn doorgaans drukker dan de laatste, een trend die ook dit seizoen aanhield. Toch legt Dolva uit dat het internationale bereik van de beurs juist groeide, waarbij bezoekers uit het Midden-Oosten bijzonder onder de indruk waren van de opzet en presentatie. Ze merkt ook een sterke groei op vanuit de Nederlandse markt en Oost-Europa, terwijl Azië, ondanks een voorkeur voor Parijs, essentieel blijft. Zweden toonde dit seizoen een aanzienlijke groei en overtrof voor het eerst in jaren Duitsland.

The Market, TechCreate, 10 Corso Como: Nieuwe ervaringen injecteren energie in de beursvloer

Thomas Klausen, CEO van Dansk Mode & Textil (DM&T), benadrukt de strategische rol van CIFF voor Deense merken die internationalisering nastreven. “Denemarken is een kleine markt, dus een wereldwijd bereik is essentieel,” zegt hij. “De beurs dient als springplank voor wereldwijde relevantie, met behoud van een sterke lokale en Scandinavische focus. Bedrijven hebben vandaag de dag een hekel aan onzekerheid. We hebben te maken gehad met logistieke problemen, inflatie en handelskwesties. De mate van onzekerheid is een uitdaging voor bedrijven, omdat consumenten gemakkelijk op kleding kunnen besparen.”

Om retailers ook buiten de beursvloer te ondersteunen, experimenteerde CIFF dit jaar met conceptstores en speciale projecten. Voor het eerst konden bezoekers producten direct op de beursvloer kopen, waarbij de Italiaanse retailer 10 Corso Como een gezamenlijke ruimte bij de ingang had. Dit loopt vooruit op de aanwezigheid van CIFF tijdens de Milan Fashion Week in juni voor een doorlopend cultureel uitwisselingsprogramma. Tegenover deze ruimte bevond zich The Market, een ander nieuw concept samengesteld door Fine Chaos, dat ‘kleine zaadjes van creativiteit’ en een kans om nieuwe ideeën te presenteren bood.

De TechCreate-ruimte introduceerde technologische oplossingen voor merken en retailers, waardoor zij commerciële tools en praktische ondersteuning konden verkennen. “Door de samenwerking met Delogue helpen zij ons de allerbeste technologische oplossingen uit het hele ecosysteem voor de merken te selecteren. We brengen ze naar een veilige omgeving en laten via merkcases visueel zien hoe ze hun bedrijf kunnen optimaliseren zonder tien extra mensen aan te nemen,” aldus Dolva. “Het is erg lastig met technologische oplossingen – er zijn er talloze. Onze aanpak is om dit te vertalen naar begrijpelijke taal voor de mode-industrie, zodat merken zich meer kunnen richten op verkoop en toekomstige strategie.”

Damesmode blijft domineren

Wat exposanten betreft, bleef damesmode domineren met een aandeel van ongeveer 60 tot 70 procent van de beursvloer. Terwijl andere categorieën in beweging blijven, behielden de damesmodehallen meer stabiliteit en een constante stroom bezoekers, mede dankzij de aanwezigheid van gevestigde Deense merken. Chakki Kaewkamsorn, international account executive voor het Amerikaanse label Rails, zegt dat Scandinavische onafhankelijke boetieks het merendeel van de bezoekers vormden. Vanuit zijn perspectief biedt de beurs retailers de mogelijkheid om collecties te bekijken voorafgaand aan afspraken in andere markten, waar Rails zich eerder richt op grotere accounts.

Dit seizoen introduceerde het merk een meer op Europa gerichte collectie, met zachte pakken afgestemd op de Scandinavische smaak naast kenmerkende items. De Europese expansie van Rails gaat door, met een focus op de Scandinavische markten, de Benelux en Spanje. Kaewkamsorn prees de strategische standplaatsing van CIFF, waarbij het merk naast andere merken met een vergelijkbaar prijsniveau werd geplaatst en nabijheid van lager geprijsde labels werd vermeden.

Elders, in CIFF Village, waar permanente merkshowrooms zijn gevestigd, meldt Martin Gaden, winkeleigenaar van het Duitse damesmodelabel Marc Cain, een positieve vooruitblik. Het merk laat doorgaans vier keer per jaar inkopers invliegen, zowel voor de beurs als voor tussencollecties, met een primaire focus op de Scandinavische markten. Marc Cain is al gevestigd in Denemarken, Noorwegen en Finland, en heeft onlangs uitgebreid in Zweden. Het merk vertrouwt op relaties via de showroom in plaats van op massale beursorders om zijn premium positionering te behouden.

Een rustiger herenmodegebied stimuleert gerichte benaderingen

De herenmode daarentegen bleef de drie dagen rustiger. Dolva merkt op dat de categorie in Denemarken voor uitdagingen staat, wat de beurs ertoe aanzette de matchmaking-inspanningen te versterken en ervaringsgerichte elementen te introduceren, zoals eetkraampjes en dj's die aansluiten bij de sfeer van de exposerende merken, om bezoekers te betrekken. Woodbird keerde bijvoorbeeld terug met zijn Chinese restaurantconcept op de stand en kleedde het CIFF-personeel om de relatie met de beurs te verdiepen. Ontwerper Casper Vest Godskesen zegt dat het merk een collectie presenteerde die subtiel voorbij de streetwear-wortels bewoog, met een volwassen benadering van graphics en tailoring. De interesse is gegroeid vanuit Griekenland, Canada, Oost-Europa, Spanje en Duitsland, waar het label onlangs opnieuw is gelanceerd.

Alpha Industries, vertegenwoordigd door Lotta Ottosson van Loke Stockholm, richtte zich op onafhankelijke Scandinavische retailers, met name in Zuid-Zweden, terwijl het zich herpositioneert als een premium merk. De inspanningen omvatten het opruimen van eerdere overdistributie en het focussen op selectieve winkels en samenwerkingen. In hetzelfde gebied wordt K-Way, ook onder Ottosson, geleidelijk geïntroduceerd op de Scandinavische markt. Inkopers herkennen het merk internationaal, maar eindconsumenten moeten er nog vertrouwd mee raken. Het vergroten van de zichtbaarheid was daarom een prioriteit voor Ottosson, wat CIFF essentieel maakte voor zowel de groei op lange termijn als de bredere herpositionering.

Zoals Ottosson opmerkt, blijft de timing van CIFF voor herenmode laat in het seizoen, wat gerichte benaderingen vereist in plaats van grootschalige presentaties. Het Nederlandse label Kuyichi ervaart een gestage toeloop in de eerste twee dagen, waarbij waardevolle contacten worden gelegd en vervolgorders worden verwacht. De late timing stelt inkopers in staat om resterende budgetten toe te wijzen aan nieuwe collecties, aldus sales contact Chris Konings. Zijn missie is om het op denim gerichte merk opnieuw te vestigen in Scandinavië na een eerdere terugtrekking uit de markt.

Merken herlanceren en vernieuwen na een periode van onzekerheid

Het was duidelijk dat veel exposanten CIFF gebruikten om hun merken opnieuw te lanceren of te vernieuwen. Het Deense label Selected onthulde een nieuw winkelconcept, dat in Duitsland zal worden uitgerold. Ondertussen probeerde het Nederlandse label Scotch & Soda, eigendom van een Amerikaans bedrijf, zijn aanwezigheid in de regio nieuw leven in te blazen, waarbij kwalitatieve interacties voorrang kregen boven bezoekersaantallen. Commercieel directeur Sander Born benadrukte de heropleving van het erfgoed van het merk door op archieven geïnspireerde items en storytelling-elementen, waarmee Scandinavische inkopers opnieuw werden geïntroduceerd in de wereld van Scotch & Soda na de overname door Bluestar Alliance.

Denim beleefde duidelijk een hoogtepunt op de beurs. Juicy Couture introduceerde zijn vernieuwde denimlijn, terwijl Guess Jeans, het nieuwe op Gen Z gerichte Guess-label, voor het eerst op CIFF was om zijn concept te introduceren bij Scandinavische klanten. De focus van salesmanager Jakob Halberg Kruse ligt op marktpenetratie en het onder de aandacht brengen van innovaties, zoals de laserprintmachine die aanwezig was om tassen te personaliseren. De positieve eerste reacties duidden op een sterk potentieel voor de markt, waarbij Kruse toevoegt: “CIFF is een goede plek om nieuwe lijnen te presenteren en iets anders te creëren waar mensen zich mee kunnen identificeren.”

Het Britse label Hunter zocht ook naar mogelijkheden om zijn nieuwe regenkledinglijn te promoten. De serie waterdichte regenjassen bouwt voort op de missie om technische producten aan te bieden die een modieuze uitstraling behouden. De beslissing om op CIFF te staan was, volgens Jonas Eriksson, creatief directeur van Lance Designbyrå en ontwerper van de nieuwe lijn, te danken aan de sterke relevantie van het merk voor de Deense markt. Scandinavië is ook de grootste markt voor Hunter buiten het Verenigd Koninkrijk, en de eerste reacties van bezoekers waren zeer positief.

De capaciteit van CIFF om exposanten een platform voor vernieuwing te bieden, bleef niet onopgemerkt. Directrice Sofie Dolva is enthousiast over onbekende namen met een sterk potentieel en benadrukt hun aanwezigheid bij bezoekers. Het Zuid-Koreaanse tassenmerk Pleats, bijvoorbeeld, stond op een prominente plek op de beursvloer. De stand had een metershoge kassabon en displays die het concept toonden: tassen gemaakt van gerecyclede petflessen, afgedankte netten en, in sommige gevallen, een nieuw gelanceerd materiaal afkomstig van maïs.

Nu in haar tweede seizoen op CIFF, was Becky Hong, global sales team manager, optimistisch na een sterke vroege interesse vanuit de Scandinavische regio en bredere Europese inkopers, met name multibrand retailers. De stand zelf bleef de drie dagen drukbezocht; er werden al orders geschreven en nieuwe contacten gelegd. Voor het team wordt de beurs gezien als ‘the place to go’ voor merken die zich richten op duurzaamheid, wat CIFF een goed platform maakt voor milieubewuste concepten.

Ondersteuning van opkomende labels steeds belangrijker voor CIFF

Op lokaal niveau lijkt de vraag naar opkomende merken te stijgen. Dit jaar breidde Dolva het NewTalent-gebied van Copenhagen Fashion Week uit en debuteerde CIFF Editions, een afdeling voor kleinschalige Scandinavische labels. In een sectie die werd verfraaid met dramatische gordijnen, als aanvulling op de permanente NewTalent-ruimte in CIFF Village, richt Editions zich op merken die nog geen middelgroot bedrijf zijn en dus extra ondersteuning nodig hebben. Dolva zegt: “We hebben geprobeerd het gebied op te waarderen op een manier die nog steeds heel eenvoudig is, zodat ze niet veel hoeven te investeren in een enorme opstelling. Er is nog steeds een merkaanwezigheid. Het is een behoorlijke investering van onze kant om deze showroom een exclusiever gevoel te geven.”

Samen met DM&T ondersteunt CIFF nieuwe ontwerpers met verlaagde tarieven en begeleiding bij zakelijke aangelegenheden. Dolva blijft de aanwezige merken evalueren om commercieel potentieel te garanderen, maar de uitdaging om retailers te overtuigen van nieuwe merken blijft bestaan. “We zijn hier op CIFF omdat we geloven dat het een van de beste manieren is om ons talent te ondersteunen, door inkopers de kans te geven het potentieel vanuit een zakelijk perspectief te zien,” zegt Cecilie Thorsmark, CEO van CPHFW, tijdens een persbijeenkomst. “Wij zorgen voor de artistieke runways en jullie [het CIFF-team] zorgen voor de zakelijke kant, en daarom denk ik dat het zo'n goede alliantie is.”

In zijn laatste NewTalent-jaar merkte Bonnetje dat retailers voorzichtig maar positief waren. Oprichters Anna Myntekær en Yoko Maja Hansen gaven aan dat CIFF essentiële zichtbaarheid bood. “We zouden niet op deze manier contacten hebben gelegd als we geen deel uitmaakten van het programma,” zegt Hansen. Het merk bereidt zich nu voor op een solo-traject buiten NewTalent, waarbij de oprichters aangeven mogelijk grotere modeshows te pauzeren om zich te richten op verkoop en slimmere productieoplossingen, voortbouwend op wat ze door de jaren heen hebben geleerd.

Binnen CIFF Editions was CPHFW-habitué OpéraSport een ander merk dat de beurs benutte. Deelname werd gezien als een natuurlijke volgende stap nu het merk streeft naar organische groei. “Als je op CIFF staat, geeft dat je merk meer geloofwaardigheid. Inkopers nemen je serieuzer, vooral als je nieuw bent op de markt,” zegt Jens Wiinblad, commercieel directeur van het merk. Wiinblad meldde een mix van terugkerende inkopers en nieuwe potentiële wholesale-partners die de stand bezochten, voornamelijk uit Scandinavië, maar er was ook interesse vanuit de Verenigde Staten, Japan en Estland. Zijn focus ligt op internationale uitbreiding alleen waar al vraag is, in plaats van groei te forceren.

Technische kleding toont potentieel nu de toekomst van kindermode in twijfel wordt getrokken

Kindermode bleef een uitdaging ondanks de vernieuwing van Kids 2.0. Merken zoals het Duitse Tom Tailor kregen grensoverschrijdende interesse, maar de algehele betrokkenheid was beperkt. Dergelijke ervaringen hebben de vraag opgeroepen of vaste deelnemers zoals het Deense Hust & Claire de komende jaren zullen terugkeren. Dolva uitte ook twijfels over de toekomst van de categorie. “Er is het afgelopen jaar veel gebeurd met kindermode,” zei ze. “De feedback na de lancering was oké. Deze merken willen nog steeds een orderplatform waar ze samen kunnen presenteren. Maar het is geen gebied waar ik ons zie doorgaan zoals het er nu uitziet. De inspanning die we moeten leveren, in vergelijking met de opbrengst, is gewoon niet haalbaar.”

Dolva richt zich in plaats daarvan op segmenten met groeipotentieel die meer energie op de beursvloer kunnen brengen. Beauty, ongeveer drie jaar geleden geïntroduceerd, is een integraal onderdeel van deze missie geweest en is nu verweven in de gangpaden, waardoor inkopers een breder aanbod krijgen. Een ander veelbelovend gebied is technische kleding, een weerspiegeling van de groeiende interesse in yoga en andere vormen van gespecialiseerde sportkleding.

Een vertegenwoordiger daarvan is Goldbergh, een Nederlands skikledingmerk dat een van de grotere stands op de beurs had. Valentine van Baak, retail en brand activation specialist, zegt dat het label terugkeerde naar CIFF, na eerder te hebben deelgenomen aan de zomereditie, met als doel de zichtbaarheid van de casual collectie te vergroten. Hoewel ze op zoek zijn naar zowel nieuwe internationale inkopers als bestaande klanten, ziet Goldbergh CIFF als een uitstekend platform voor interactie met inkopers.

In een periode van verandering voor het wereldwijde beurzenlandschap blijft CIFF een cruciaal lanceer- en zichtbaarheidsplatform voor merken, dat mogelijkheden biedt die netwerken, experimenteren en zichtbaarheid bevorderen. Dit is onderdeel van Dolva's 360-graden benadering om exposanten en retailers ook buiten de beursvloer te helpen, wat betekent dat CIFF dient als ‘meer dan alleen een inkoopplatform – het gaat om gemeenschap, inspiratie en het zaaien van zaadjes voor toekomstige creativiteit’.

“De beurs evolueert; het zijn niet langer alleen kledingrekken – het gaat om ervaringen, storytelling en het creëren van verbindingen tussen merken, retailers en consumenten,” zei ze. “Ons doel is om een omgeving te creëren waar bezoekers geïnspireerd vertrekken en merken weggaan met een duidelijk beeld van hoe ze kunnen groeien – lokaal en internationaal.”

