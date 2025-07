Drie toonaangevende beurzen keren terug naar Parijs: Who’s Next, Interfilière en Bijorhca zetten de toon voor september 2025

6 tot en met 8 september 2025 en opnieuw van 17 tot en met 19 januari 2026 vinden in Paris Expo Porte de Versailles drie toonaangevende evenementen voor de internationale mode-industrie plaats: Who’s Next, Interfilière en Bijorhca. Deze beurzen, georganiseerd door WSN, hebben elk een eigen en complementaire identiteit. Ze bieden modeprofessionals een unieke gelegenheid om op één locatie nieuwe collecties, innovaties en marktontwikkelingen te ontdekken.

Who’s Next

Datum: 6–8 september 2025 en 17–19 januari 2026

6–8 september 2025 en 17–19 januari 2026 Locatie: Paris Expo Porte de Versailles

Sinds de lancering in 1994 is Who’s Next uitgegroeid tot dé tweejaarlijkse ontmoetingsplek voor professionals in prêt-à-porter, accessoires, beauty en lifestyle. Elke editie trekt zo’n 45.000 bezoekers, waaronder inkopers, multibrandstores, warenhuizen en e-commerceplatforms.

Naast de presentatie van nieuwe collecties biedt Who’s Next ook ruimte aan drie aanvullende evenementen:

IMPACT, geïntroduceerd in 2019, richt zich op merken en oplossingen die inzetten op duurzame mode.

geïntroduceerd in 2019, richt zich op merken en oplossingen die inzetten op duurzame mode. TRAFFIC, gelanceerd in 2020, biedt strategieën voor commerciële ontwikkeling en innovatie voor modemerken en retailers.

gelanceerd in 2020, biedt strategieën voor commerciële ontwikkeling en innovatie voor modemerken en retailers. BIJORHCA, sinds 2021 geïntegreerd, verrijkt het aanbod met exposanten uit de sieradensector.

De beurs brengt een dynamische, internationale community van inkopers, agenten, journalisten, stylisten en trendwatchers samen, die zich komen oriënteren op nieuwe invloeden en markttrends.

Interfilière

Credits: WHO'S NEXT

Datum: 6–8 september 2025 en 17–19 januari 2026

6–8 september 2025 en 17–19 januari 2026 Locatie: Paris Expo Porte de Versailles

Interfilière, opgericht in 1963, is wereldwijd dé referentie op het gebied van sourcing en innovatie in de lingerie-, swimwear- en activewearsector. De beurs staat bekend om haar vooruitstrevende aanpak en verbindt merken met leveranciers die de nieuwste ontwikkelingen aanbieden op het vlak van textieltechnologie, vakmanschap en hoogwaardige materialen.

Vanaf september 2025 breidt Interfilière Paris haar aanbod uit met prêt-à-porter en accessoires. Daarmee ontstaat er een nog completer sourcingplatform, alles onder één dak.

Bijorhca Paris

Credits: WHO'S NEXT

Datum: 6–8 september 2025 en 17–19 januari 2026

6–8 september 2025 en 17–19 januari 2026 Locatie: Paris Expo Porte de Versailles

Bijorhca, opgericht in 1930, is de enige vakbeurs in Frankrijk die zich volledig toelegt op de sieraden-, horloge- en technische accessoire-industrie. De beurs wordt gelijktijdig met Who’s Next georganiseerd en bevordert waardevolle synergieën tussen de sieradensector en het bredere mode-ecosysteem.

Met circa 45.000 verwachte bezoekers per editie blijft Bijorhca hét trefpunt voor sieradenmerken en -fabrikanten die hun zichtbaarheid willen vergroten bij een breed netwerk van distributeurs en modeprofessionals.

Voor meer informatie en gratis registratie, klik op de registratielink van FashionUnited.