Düsseldorfse Orderdagen: Nieuwe locaties, goed humeur en opvallend veel internationale klanten

Düsseldorf - Om moeten gaan met constante verandering is een van de basisdisciplines van de mode-industrie geworden. En dus waren er op de Düsseldorfse Orderdagen met de evenementen Fashn Rooms, Neonyt, Supreme Women&Men Düsseldorf en de vele showrooms in de stad weer veel dingen anders. De balans is echter goed: De nieuwe locaties en wijken werden zeer goed ontvangen door winkeliers en exposanten. De stemming was goed, ondanks een paar zorgelijke lijnen.

Nieuwe locaties worden goed ontvangen

"De nieuwe locatie direct naast het Sternhaus is geweldig", zegt Denis Augustin, die met zijn Good News Agency voor het eerst zijn collecties Bomboogie en Niu toont bij Supreme in Düsseldorf. Tot nu toe was hij in Düsseldorf vertegenwoordigd met zijn eigen showroom, nu wilde hij Supreme eens proberen. "De centrale, superlocatie voor iedereen bestaat niet, maar hier zijn we supergeplaatst." In de Kaiserswerther Straße 117-119, direct boven de showroom van Unifa en in de onmiddellijke nabijheid van vele andere modehuizen en showrooms, wilden ze gebruik maken van synergieën en het de winkeliers gemakkelijker maken. "De impuls die we hebben gegeven met de verhuizing naar KWS 117-119 is zeer goed ontvangen door fabrikanten en agentschappen", zegt Aline Müller-Schade, Managing Director van The Supreme Group. "We registreren steeds meer aanvragen van grote agentschappen die met hun hoogwaardige labels terug willen komen naar Supreme Women&Men Düsseldorf." Op vrijdag waren de stands en gangpaden nog vrij leeg, maar klanten komen hier sowieso alleen op afspraak. De grote toeloop werd pas op zaterdag en zondag verwacht, als de winkeliers niet meer in hun winkels vastzaten.

Supreme Managing Director Aline Müller-Schade opent de nieuwe locatie aan de Kaiserswerther Straße. Beeld: Melanie Zanin

Neonyt, gespecialiseerd in duurzame collecties, vond ook voor de tweede keer plaats op het Böhler-terrein, direct naast de Fashn Rooms. Deze uitbreiding van het vakbeursterrein werd ook goed ontvangen door de exposanten van beide beurzen. Sebastian Thies, CEO van de duurzaam georiënteerde schoenenmerken Thies en Nat-2, blijft de beurs trouw ondanks de ups en downs. "Ik vind dit concept gewoon belangrijk," zegt Thies, en daarom is hij terug. "De locatie is geweldig en de organisatie is zoals altijd geweldig." Zullen er genoeg winkeliers zijn? "Dat valt nog te bezien", zegt hij over de zaterdagochtend, die nogal traag op gang kwam. Maar tegen de middag waren de gangpaden al voller. "De Neonyt is helaas een echt Corona-slachtoffer," vervolgt Thies. "Het laatste evenement voor de pandemie in Berlijn was een knaller, toen dacht ik: ja, nu heeft het onderwerp de mainstream bereikt." Tot nu toe heeft de beurs dat niet kunnen evenaren.

Sneaker van Nat-2 met een bovenkant gemaakt van koelkastisolatie en een zool gemaakt van het rubber van ziekenhuishandschoenen. Beeld: FashionUnited

De internationaliteit van de klanten was opvallend: er werden bijvoorbeeld winkeliers uit Nederland, België, Canada en Kazachstan gespot. Het Griekse plus-size merk Mat Fashion had veel te doen in de Fashn Rooms. Ook hier ontmoetten internationale bezoekers uit Ierland, de Verenigde Emiraten, Spanje, etc. Het merk wekte de interesse van veel gasten in het algemeen; de oogverblindende tassen van Mat waren overal op de beurs te zien. "We zouden alleen graag meer Duitse retailers hebben," zegt George Kalogerakis, Marketing en Development Manager van Mat, wiens merk nu in meer dan 57 landen vertegenwoordigd is en net een nieuwe winkel in Griekenland heeft geopend met de plus-size lijnen van Levis, Lee, Tommy Hilfiger en Calvin Klein.

Winkeliers zijn voorzichtig, consumenten ook

En hoe gaat het met de retail? "De retail is onzeker," zegt Kai Jördens, die Luis Trenker, Dornschild en sinds kort ook het Franse merk Jott vertegenwoordigt. Sommige retailers hebben hun limieten moeten verlagen, zelfs als ze zijn merken goed hadden verkocht. De situatie in de handel is overal gespannen. "Retailers zeggen dat het op en neer gaat," zegt Svetlana Matuski van True Religion. "Soms staan ze op de rand van een faillissement, dan weer lukt het ze om er doorheen te komen. Winkeliers met een vaste klantenkring staan er vaak goed voor, maar online retail doet het vrij slecht. Het probleem is dat veel consumenten momenteel afwachtend zijn en pas gaan winkelen als de goederen in het seizoen zijn. Aangezien de huidige zomer pas echt begon in juni - en dan ook nog met hoge temperaturen - vielen de eerste verkopen al in de afbouwfase.

Vooral voor jonge labels is de huidige terughoudendheid een uitdaging. "Eén ding is drastisch veranderd", zegt Denis Augustin van Bomboogie. "De retailers kopen nog meer in op basis van hun verkoopcijfers, dus er is weinig ruimte voor nieuwe ideeën. Voor speciale collecties is er wel ruimte, merkt Andreas Hoegner van het Belgische merk Dream Catcher, wiens look enigszins doet denken aan Zimmermann. "Velen zeggen dat er te veel van dezelfde koopwaar is, we hebben meer individualiteit nodig in de winkels”, aldus Hoegner.

Charlie Stein van het jonge, duurzame merk Organicforce kwam zonder hoge verwachtingen naar Neonyt. Zijn truien zijn gemaakt van een mix van hennep en brandnetel, beide geteeld in Duitsland en gesponnen en gebreid zonder chemicaliën. Stein: "Mensen zijn al nieuwsgierig, laten we kijken wat er van komt."

Charlie Stein presenteert zijn truien van hennep-/netelgaren bij Neonyt. Beeld: FashionUnited

Leveringsproblemen zijn grotendeels opgelost

In ieder geval behoren leveringsproblemen voor de meeste merken gelukkig tot het verleden. Ook ontbrekende stalen waren een absolute uitzondering op de beurs. True Religion is zelf producent en kon op deze manier veel opvangen. Bij Kings of Indigo komt het linnen uit Frankrijk en wordt het verwerkt in Oekraïne. Ook daar waren er geen moeilijkheden. Bij Gerry Weber waren er geen leveringsproblemen tijdens de pandemie, zegt Brigitte Danielmeyer, Brand Director Gerry Weber, en de levertijden bleven hetzelfde. Bij Thies kon alles ook geleverd worden, maar het merk moest rekening houden met langere levertijden, ook voor nabestellingen. "Vroeger duurden nabestellingen zes weken, nu moet ik er tien inplannen", zegt Sebastian Thies. Dit is vooral te wijten aan het feit dat veel productiefaciliteiten momenteel niet op volle toeren draaien en hun machines pas opstarten als er genoeg bestellingen binnenkomen. Ook bij Lanius waren er af en toe vertragingen. "Niet alles was er, dat voel je nog een beetje", zegt Felina Türksch van Lanius.

SS24-trends: kleur, prints en gelegenheidsmode

En wat gebeurt er bij bestelling die worden geplaatst? Welke trends kunnen consumenten verwachten voor het seizoen lente/zomer 2024? Bij Gerry Weber wijzen de tekenen in de richting van kleur, zoals rosé en mint, evenals grote bloemenprints, die zowel op tops als op broeken worden gebruikt. De denimcollectie is ook uitgebreid, met twee nieuwe pasvormen en een totaal van twaalf. Bij Lanius maken verschillende tinten blauw deel uit van de nieuwe zomerlook, die allemaal met elkaar gecombineerd kunnen worden. Prints die doen denken aan Marokkaanse tegelpatronen behoren ook tot de hoogtepunten bij Lanius, net als de Italiaanse collectie Nui. Hier is de hele collectie geïnspireerd op oosterse patronen en kleuren. "Bij Luis Trenker merken we dat ribfluweel langzaam ook in Duitsland een zomerstof wordt, "in Italië werkt het al heel lang," zegt Kai Jördens.

All-over looks in bloemmotieven bij Gerry Weber in de showroom. Beeld: FashionUnited

Kleuren en patronen geïnspireerd door Marokko: het Italiaanse merk Niu. Beeld: FashionUnited

Winkeliers waren erg enthousiast over gelegenheidskleding. Veel consumenten konden eindelijk weer feesten en gingen graag op zoek naar nieuwe outfits. Power suits in felle kleuren, satijnen stoffen op cargobroeken, jurken, dit alles ging goed deze zomer en heeft nog veel potentieel voor volgend jaar.