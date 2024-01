Düsseldorfse Orderdagen: Spoorwegstaking en flexibelere collecties

Na de internationale modebeurzen in Florence en Amsterdam en de laatste Berlin Flagship Seek, was het afgelopen weekend terug naar Düsseldorf voor de bestelronde. Met stralend blauwe luchten was het weer het soort weer dat de modehandel bezig houdt na een warm najaar voor FW24. Modebedrijven zoals Bugatti, S.Oliver en Camel Active vertelden hoe kledingleveranciers hierop reageerden, welke impact de aanvallen in het Suezkanaal hadden op de toeleveringsketen en hoe de algemene stemming was.

Het aantal bezoekers aan de Fashn Rooms in Düsseldorf, evenals de showrooms aan de Kaiserswerther Strasse en in Hal 29, was van vrijdag tot zondag nogal wisselend. De staking van de machinisten bij Deutsche Bahn, die nu voortijdig is beëindigd, zou hier ook deels debet aan zijn geweest, waardoor sommige winkeliers - vooral degenen die verder reisden - besloten niet naar Düsseldorf te komen.

De zorgen van de kledingleveranciers waren echter beperkt. Volgens Florian Wortmann waren er annuleringen bij Bugatti, maar de kledingleverancier uit Herford vond vervolgens andere oplossingen met zijn retailpartners, aldus de Chief Brand Officer. Andere vertegenwoordigers van merken, zoals het in München gevestigde verkoopbureau 4PM, dat het Nederlandse merk Butcher of Blue vertegenwoordigt in de Fashn Rooms in het expositiecentrum Areal Böhler, richtten zich meer op vaste afspraken met regionale klanten in plaats van te hopen op orders van onaangekondigde beursbezoekers, legde bureaubaas Patric Maly uit.

Op zaterdagmiddag was het nog niet zo druk in de hal "Alte Schmiede", waar het showroomconcept Fashn Rooms en de op duurzaamheid gerichte beurs Neonyt dit keer in een gecondenseerde ruimte plaatsvonden. Toch zorgde Neonyt, dat na de verhuizing naar Düsseldorf de eerste twee edities in een naburige hal plaatsvond, voor een frisse wind voor de exposanten. Ze trokken bezoekers met verschillende standconcepten. Onder het motto "Boxing for Boxers" trok het Nederlandse lingerielabel A-Dam de aandacht met een boksmachine.

“Boxing for Boxers” van A-Dam Credits: Ole Spötter / FashionUnited

Maar er waren ook enkele nieuwe concepten onder de exposanten in de Fashn Rooms van beursorganisator Igedo. De Kroatische XD Fashion Group was er bijvoorbeeld met zijn nieuwe genderfluïde merk Ssyynn, dat werkt met deadstockmaterialen van het hoofdmerk Xenia Design en 3D-scans.

Deni Horvatić, vertegenwoordiger van XD Design met een stuk uit de Ssyynn-collectie. Credits: Ole Spötter / FashionUnited

Flexibele outerwear

Op het gebied van bovenkleding, waar de verkoop niet bijzonder sterk was vanwege de warme herfst, richten kledingleveranciers zich ook op nieuwe benaderingen die geschikt zijn voor verschillende weersomstandigheden, maar ook voor binnen en buiten. Het doel is om de outdoorsector naar binnen te halen, zegt Wortmann, die bij Bugatti naast het nylon pufferjack met borduursel ook denkt aan lichtgewicht blousons. Het is belangrijk dat de producten universeel kunnen worden gebruikt en gemakkelijk kunnen worden gecombineerd, afhankelijk van het weer. Overhemden blijven een thema in de collecties van sommige leveranciers zoals Camel Active en Digel Move, de jongere lijn van de herenkledingspecialist.

"We hebben het aanbod van lichtere jassen en overhemden in onze collectie enorm uitgebreid", legt Volker Weschenfelder, Managing Director bij Camel Active, uit. De outdoorspecialist richt zich steeds meer op prêt-à-porter en wijdt daar een eigen pop-up aan, die naast de eigen showroom op zaterdag en maandag open is voor retailers en eindgebruikers.

Lichtgewicht jassen bij Digel Move Credits: Ole Spötter / FashionUnited

Toch is het onderwerp jassen niet helemaal van tafel, zeker niet voor de koudere winter. Volgens Bugatti Managing Director Julius Brinkmann heeft het afgelopen herfst/winterseizoen misschien even geduurd, maar het heeft wel goed verkocht. Dominik Peryl, Country Manager voor Duitsland en Oostenrijk bij Woodbird, heeft een soortgelijke mening. Vooral in de streetwear sector, waar het Deense merk actief is, zijn de dikke jassen onmisbaar. Bij kledingleverancier S.Oliver uit Rottendorf waren zwarte wollen jassen bijzonder populair in de FW24-order voor herenkleding.

Het denimsegment deed het vooral goed in het segment mannen- en vrouwenbroeken. "Jeans waren een grote hit," vat Peryl samen. Het in Mönchengladbach gevestigde damesmodemerk Gitta Banko, eigendom van de gelijknamige influencer, deed het ook goed met jeans. Het jeansmodel "Rylee" is Banko's bestseller in dit segment.

Het segment breigoed doet het ook goed, bevestigt Kai Jördens, die merken als Luis Trenker vertegenwoordigt met zijn gelijknamige agentschap in München. Noorse gebreide kleding bleek dit seizoen bijzonder populair - zoals ook te zien was op de herenmodecatwalks in Parijs en Milaan - en was een must-have in veel heren- en damescollecties en was te zien in de showrooms van Bugatti, Camel Active en Bogner. Het merk uit München, in wiens merk-DNA de skisector sowieso een grote rol speelt, heeft dit seizoen het Noorse patroon geïntroduceerd als print op een trui naast het conventionele breisel.

Bogner Credits: Ole Spötter / FashionUnited

Verdere vertragingen in de toeleveringsketen

Terwijl kledingleveranciers dit seizoen hebben geprobeerd om de prijsniveaus te handhaven ondanks de aanhoudende kostenstijgingen en aanzienlijke aanpassingen vorig jaar, was de kwestie van de toeleveringsketen aan het begin van het jaar opnieuw een punt van zorg voor sommige bedrijven.

Nadat de kwestie in 2023 net wat rustiger was geworden, zorgen de Houthi-aanvallen op vrachtschepen in het Suezkanaal nu voor de volgende vertragingen. De S.Oliver Group, waar Comma en het gelijknamige merk onder vallen, is getroffen. Volgens productmanager Sonja Balodis is er een vertraging van minstens twee weken in de huidige lente/zomer levering. Soortgelijke vertragingen doen zich ook voor bij Camel Active, hoewel dit slechts ongeveer 10 tot 20 procent van de eerste leverdatum betreft.

Dit artikel verscheen eerder bij FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.