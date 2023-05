Duitse modebeurs Supreme verandert van locatie

Nog meer verandering in het Duitse beurslandschap. Modebeurs Supreme verandert van locatie, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie. De aankomende editie van Supreme Women & Men Düsseldorf zal plaatsvinden op de Kasierwerther Straße 117-119.

Voor Aline Müller-Schade, algemeen directeur van de Supreme Group, is de beslissing een verbintenis met Düsseldorf als locatie. "De Supreme Women & Men Düsseldorf eind januari liet zien dat ook in de Europese regio en de buurlanden de internationaliteit terugkeert naar Düsseldorf. Met het oog hierop hebben wij ons voor de komende acht jaar vastgelegd", aldus het bedrijf in een verklaring.

"Düsseldorf is en blijft de bestellocatie bij uitstek voor de hele Noord-Duitse regio, Midden-Duitsland, de Benelux en de Oost-Europese landen en verliest zijn aantrekkingskracht niet", aldus het bedrijf in een verklaring.

De aankomende editie van Supreme Men & Women Düsseldorf vindt plaats van 21 tot en met 24 juli 2023.