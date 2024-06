Duitse showcase voor jong talent reist van Pitti naar CIFF

Het showcase-format Neudeutsch is een partnerschap aangegaan met de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) en presenteert een aantal opkomende talenten uit het Duitse mode- en designlandschap op de komende editie van de beurs. Meer dan 30 merken uit de sectoren mode, accessoires, interieur, beauty, kunst en voeding zullen op de 63e editie van de modebeurs in Kopenhagen in een aparte ruimte exposeren, zo liet de CIFF maandag weten.

Deze zullen direct in het eerste gedeelte van de beurs worden gepresenteerd, die van 7 tot en met 9 augustus in het congrescentrum Bella Center wordt gehouden, om de best mogelijke impact op de bezoekers te hebben, legt Neudeutsch-curator Julian Daynov uit. "Denemarken is altijd al open geweest voor innovaties en kenmerkt zich door een baanbrekende cultuur van het mogelijk maken, ondersteunen en machtigen van visionaire creatievelingen", aldus Daynov. "Het is een stralend voorbeeld van esthetische uitmuntendheid en waardeert uitzonderlijk design, verfijnde elegantie, expressieve avant-garde, artistieke individualiteit en persoonlijke stijl, evenals milieubewustzijn en duurzaamheid - een open manier van denken en levenshouding waar niet alleen de industrie, maar ook de samenleving een voorbeeld aan kan nemen."

Met meer dan 30 merken heeft Daynov voor de tweede editie van het format, dat in januari voor het eerst werd gehouden op de herenmodebeurs Pitti Uomo en in de toekomst ook onderdeel zou kunnen worden van andere internationale modebeurzen, meer in zijn mars dan in Florence, waar ongeveer 20 merken aanwezig waren. Onder de deelnemers in Kopenhagen zijn een aantal oude bekenden, zoals de modemerken Haderlump, Avenir, International Citizen en Marke, maar ook nieuwe gezichten, zoals Balletshofer, Zwingenberg en Société Angelique. Daarnaast is het aanbod uitgebreid met meer lifestyle-merken en voor het eerst ook met aanbieders van interieur.

Hoewel de exposanten die deelnemen aan de showcase uit verschillende sectoren komen, staan ze gezamenlijk voor een individuele Duitse designstijl, die afwijkt van de gangbare normen in de betreffende sectoren.

Eerste Neudeutsch-merken op CIFF in een overzicht: Anna Zimmermann, Avenir, Balletshofer, Budde, Daluma, Equality Fragrances, Frnkow, Gitti, Gestalten, Haderlump, Hernán, International Citizen, Kess, Marke, Milena Kling, Nando Studio, Noam, Nowrubi, Nthirtythree, Objekte unserer Tage, OOR, OFTT, Raer Scents, Reality Check, Rohling, Sarah Illenberger, Sleek, Société Angelique, SPSR, Stainless Studios, Tina Bobbe, Uncommon Matters, Vaust, Zwingenberg.

CIFF: Duitsland is een belangrijke markt

Met de sterkere focus op Duitse merken reageert CIFF ook op het afnemende aantal modebeurzen in Duitsland en wil het vertegenwoordigers - kledingaanbieders en handelaren - een platform bieden, aangezien de Duitse markt voor kleding- en schoenimport de grootste in Europa en de zesde grootste ter wereld is, aldus het persbericht. Met een waarde van meer dan 42 miljard euro vertegenwoordigt het meer dan tien procent van de totale kledinghandel binnen de EU.

"Duitsland is een belangrijke markt voor een groot deel van de merken die bij ons op de CIFF exposeren en de CIFF wordt steeds meer de beurs bij uitstek voor Duitse merken die internationaal willen uitbreiden", aldus CIFF-CEO Sofie Dolva. "De afgelopen jaren is het aantal Duitse bedrijven dat deelneemt aan de beurs gestaag gegroeid, het aantal kopers is meer dan verdubbeld. Als organisatie zijn we vastbesloten en geloven we in de marktkracht en het creatieve potentieel van onze Duitse buren."