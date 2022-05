Duurzaam shoppen, ontdekken en connecten: tijdens het Neonyt Lab van 24-26 juni 2022

Weet je wat een 1,5-graden-levensstijl is? Heb je al eens kleren gehuurd of uitgeleend? Hoe kan de modesector bijdragen aan het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Tijdens het Neonyt Lab van 24 tot 26 juni 2022 kun je spannende interviews, interessante korte presentaties en workshops van internationale en lokale duurzame modemerken, branchevertegenwoordigers en content creators verwachten. Bovendien kun je duurzame modemerken ontdekken, passen en meteen kopen, de designers persoonlijk leren kennen, van gedachten wisselen en meer te weten komen over sustainable fashion.

SHOP SUSTAINABLE BRANDS. Van duurzame modelabels en opkomende onafhankelijke designers tot duurzame beauty- en lifestyleproducten: wij nodigen je uit om duurzame collecties te ontdekken, ter plaatse te passen en meteen mee naar huis te nemen.

“Duurzaamheid in de mode omvat veel multidimensionale aspecten: van het gebruik van milieuvriendelijke materialen tot het naleven van sociale en ecologische normen bij de producten tot en met afzien van onderdelen van dierlijke oorsprong. Het gaat erom dat we respectvol en fair omgaan met onze planeet, mensen en dieren” zegt Bettina Bär, show director van de Neonyt.

Samen met Grow my Tree maakt Neonyt het in de zomer voor de eerste 500 bezoekers van het Neonyt Lab mogelijk om een deel van hun CO2-voetafdruk te compenseren. Binnen een jaar heeft Grow my Tree, een innovatieve climate-tech onderneming met als doel de klimaatverandering te bestrijden door bomen te planten, meer dan 300.000 bomen geplant. Dat betekent dat jaarlijks meer dan 6.600 ton CO2 wordt gecompenseerd, 3.000 dagen werk in het Globale Zuiden worden verschaft, er wordt geïnvesteerd in 450 uur opleiding en zo’n 1,5 miljoen vierkante meter land wordt hersteld. Sinds eind 2021 werkt Neonyt samen met Grow my Tree. Tijdens het zomerevenement kunnen bezoekers van het Neonyt Lab kosteloos een boom planten waarmee ze jaarlijks 22 kg CO2 compenseren. Dit is het equivalent van een enkele treinreis van München naar Keulen.

ACT NOW. Samen met Engagement Global ontstaat de grootste ‘TO DO’-muur van Frankfurt: Op een enorm oppervlak kun je, in lijn met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, jouw persoonlijke TO DO's van de muur meenemen die je in je dagelijks leven wilt integreren. Daarmee kun je zelf iets doen voor jouw duurzamere kledingkast. En tegelijkertijd kun je zelf ideeën op de muur achterlaten.

INFLUENCE OUR COMMUNITY. Prepeek is de exclusieve content creator-area die niet alleen uitstraalt dat duurzame mode geweldig is, maar ook zorgt voor een beter begrip van de waarde ervan en het bredere toepassingsgebied van duurzaamheid in het algemeen. En dat allemaal terwijl je je laat stylen en fotograferen in de nieuwste collecties van duurzame brands.

Neonyt is het community-platform voor mode, duurzaamheid en innovatie in de business-sector. Het Neonyt Lab is de eerste editie van Neonyt die is gericht op consumenten en vindt plaats in de zomer van 2022. Het evenement wordt samen met Greenstyle gerealiseerd en zorgt voor een inspirerende uitwisseling tussen merken en mensen: duurzame mode, bewuste lifestyle en toekomstgericht handelen!

Het Neonyt Lab vindt van 24 tot 26 juni 2022 plaats in de Union Halle in Frankfurt en verwelkomt alle geïnteresseerden: van eindconsumenten tot modeprofs.