Duurzame mode en strategische knowhow: INNATEX brengt in juli retail, merken en formats samen

Met circa 200 groene modemerken, noviteiten en gevestigde namen is de INNATEX een belangrijke zomerafspraak voor de mode-industrie. Van achttien tot en met twintig juli nodigt de internationale vakbeurs voor duurzaam textiel professionals uit in het Messecenter Hofheim Rhein-Main in Wallau, nabij Frankfurt am Main.

Terwijl het merkenportfolio zoals altijd alle generaties, stijlen en behoeften dekt, groeit vooral het accessoiresegment: Nieuwkomers zijn onder andere Saloa uit Frankrijk met sneakers van superlichte materialen. 360° Segeltuchtaschen presenteert coole weekendtassen, heuptassen, laptophoezen en meer. Andere merken zijn onder meer Vaude (Active Wear) en Thinking Mu (dames- en herenmode), Mazine (Streetwear), Bask in the Sun (herenmode), Ann Kurz (handtassen) en Inaska (badmode).

Het Retail Summer Camp, dat voor het eerst plaatsvindt, is een nieuwe benadering van retailgerelateerde content. In geselecteerde sessies buigen de deelnemers zich over strategieën rondom social media, AI en veiligheid in de retail, en werken ze aan oplossingen die vooruitgang boeken. Het format vindt plaats op zaterdag achttien juli, parallel aan de beurs, in samenwerking met CDH Mitte, de branchevereniging voor handelsbemiddeling en verkoop.

Voor de tweede keer biedt de Evolution Stage inspiratie voor de winkelvloer in de stijl van een conceptstore. Met een sterk conceptuele presentatie van de geselecteerde merken, slaat de ruimte een brug tussen sales en storytelling. Het concept en de curatie zijn van de hand van ontwerper en oprichter van halt.clothing, Jonathan Radetz. Het verdere lezingenprogramma bouwt voort op beproefde concepten met actuele onderwerpen, zoals het expertpanel met Textilwirtschaft en de Community Talks.

Tickets voor professionals zijn vanaf half juni verkrijgbaar via: innatex.de/visit-us

