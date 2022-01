Duurzame modebeurs Innatex opschoven met een maand

Modebeurs Innatex vindt niet in januari, maar in februari plaats, zo meldt de organisatie in een persbericht. De beurs voor duurzaam textiel reageert hiermee op de snel veranderende situatie rondom het coronavirus en en omikron variant.

Een nieuwe datum staat nog niet vast. In het persbericht wordt genoemd dat de organisatie ‘de intentie heeft om een nieuwe datum voor mid- of laat februari te prikken’. Op dit moment is organisatie van de beurs aan het overleggen met standhouders. Ze verwachten een conclusie binnen de komende dagen.

Innatex is een modebeurs voor natuurlijk textiel en producten hiervan. De beurs vindt normaal gesproken twee keer per jaar plaats in Hofheim-Wallau, vlakbij Frankfurt am Main in Duitsland.