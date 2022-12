Duurzame modebeurs Neonyt gaat naar Parijs

Duurzame modebeurs Neonyt rolt verder uit. Het evenement zal namelijk van 21 tot en met 23 januari ook plaatsvinden in Parijs. Het is voor het eerst dat het evenement in het buitenland plaatsvindt, aldus het persbericht. Een week later vindt het evenement plaats in Düsseldorf van 28 tot en met 30 januari, zo blijkt uit een statement van het bedrijf.

Neonyt moet voortaan twee keer per jaar in Parijs plaatsvinden, in januari en september. Het zal dan parallel lopen met de beurzen Who’s Next en Impact, aldus het persbericht. Voor het opzetten van de beurs in Parijs heeft de beursorganisator achter Neonyt, Igedo, een partnerschap gesloten met WSN, de organisator achter Who’s Next. Bij WSN is het portfolio recent flink uitgebreid. Afgelopen werd bekend dat de organisator ook de beurzen Salon International de la Lingerie en Interfilière op zich gaat nemen.

Neonyt Paris zal plaatsvinden in Paris Expo Porte de Versailles. Met de editie in Parijs hoopt Neonyt nieuwe markten aan te boren voor exposanten en inkopers.