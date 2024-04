Duurzame modebeurs Neonyt verwelkomt ook eindconsument

Beurs voor duurzame mode Neonyt blijft veranderen. Niet alleen verhuist de beurs opnieuw, dit keer binnen Düsseldorf, maar het laat vanaf aankomende editie ook eindconsumenten toe, zo blijkt uit een persbericht van beursorganisator Igedo.

Vanaf nu is Neonyt niet langer alleen toegankelijk voor professionals, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in eerlijke mode met een duurzaam karakter. Op beide beursdagen opent Neonyt haar deuren voor eindgebruikers die in contact kunnen komen met vertegenwoordigers van de merken, informatie kunnen inwinnen over duurzame trends en deel kunnen nemen aan interactieve workshops en paneldiscussies. De beurs biedt ook de mogelijkheid om ter plekke samples en B-goederen van de merken te kopen.

Het motto voor de zomereditie, die plaatsvindt op 27 en 28 juli, is “Waar verandering werkelijkheid wordt” en dit jaar geldt de verandering niet alleen voor de locatie, maar ook voor het beursconcept. Dit zal “holistisch” zijn en voor het eerst de belangen van merken, inkopers en consumenten combineren, aangezien de beurs zich dit seizoen voor het eerst ook op eindconsumenten richt.

De duurzame modebeurs verhuist van de Areal Böhler, waar het eerder naast de Fashn Rooms inkoopbeurs werd gehouden, naar de Bilker Bunker, zo maakte Neonyt dinsdag bekend. Tegelijkertijd kondigde de organisator ook een heroverwogen concept aan, omdat Neonyt in de toekomst toegankelijk moet worden gemaakt voor een breder publiek.