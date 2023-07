Een positieve afsluiter van de Berlijnse modebeurzen: “Het ging beter dan verwacht”

Na wat sombere jaren kan Berlijn als beurslocatie voorlopig even op adem komen. De zusterevenementen Premium en Seek, georganiseerd door de Premium Group, kregen deze week met herziene en aanzienlijk meer gerichte formats positieve reacties van het vakpubliek en zorgden voor een nieuwe impuls.

Jörg Arntz, CEO van Premium Group, was tevreden: “We zijn blij dat het nieuwe concept zo goed is ontvangen. Het ging beter dan verwacht”, verklaarde hij in het donderdag gepubliceerde eindverslag van het beursbedrijf. Het viel op dat de succesvolle selectie van merken de beurzen deze keer veel jonger en moderner maakten - wat ook effect had op de bezoekers. “De nieuwe generatie van de industrie kon niet over het hoofd gezien worden”, benadrukte Arntz.

Naast de consequente merkenselectie, waar enkel bekende mainstream leveranciers het slachtoffer van werden, droeg ook de facelift van Seek, dat zich altijd al op een jongere doelgroep richtte, bij aan de frissere uitstraling. Met tweehonderd merken, waaarvan de heft duurzaam produceert, won de beurs, die gespecialiseerd is in streetwear en casual fashion, duidelijk van Premium, waar 250 merken stonden. Bovendien groeiden beide evenementen naar elkaar toe tijdens de eerste gezamenlijke editie in de historische hallen van het voormalige postvrachtwagen station in Gleisdreieck, zonder hun specifieke profiel helemaal te verliezen.

Met het oog op de succesvolle hervormingen is Arntz optimistisch over het komende seizoen: "We konden ons geen betere startpositie voor de winter wensen," legt hij uit. "Het blijft spannend."

Na het afscheid van Premium-oprichtster Anita Tillmann dat eerder deze week werd aangekondigd, zal Arntz het beursbedrijf voortaan alleen leiden als CEO. Het managementteam bestaat verder uit Franziska Diers als showdirecteur van Premium, Marie-Luise Patzelt als showdirecteur van Seek en Maren Wiebus als evenement- en creatief directeur.

De volgende edities van Premium en Seek staan gepland voor 16 en 17 januari 2024. In tegenstelling tot de vorige keer zullen de beurzen waarschijnlijk niet meer tegelijkertijd plaatsvinden met de modeshows in de hoofdstad: Volgens de organisatoren staat de volgende Berlin Fashion Week gepland voor 4 tot en met 7 februari volgend jaar.

De duurzame vakbeurs Beyond Fashion is een aanvulling op de grote evenementen

Als aanvulling op Premium en Seek heeft de kleine beurs Beyond Fashion, die zich specialiseert in duurzame leveranciers, zich inmiddels gevestigd en is vorige week aan haar tweede seizoen begonnen.

In twee hallen van de ietwat afgelegen Atelier Studios aan de rand van de voormalige luchthaven Tempelhof rekenden de exposerende merken, waarvan sommige ook op Seek vertegenwoordigd waren, niet op hoge bezoekersaantallen binnen, maar op de mogelijkheid om hun productiemethoden, die vaak speciale uitleg vereisen, in alle rust aan geïnteresseerde vakbezoekers te kunnen uitleggen.

In het begin was de respons nogal terughoudend gezien de grote beurzen die tegelijkertijd plaatsvonden - maar daarom hadden de organisatoren vanaf het begin de donderdag als extra beursdag gepland, terwijl Premium en Seek dit keer beperkt bleven tot de dinsdag en woensdag.

