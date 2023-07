Oprichter Premium Group overhandigt bedrijf aan zakenpartner

Duitse beursorganisator Premium Group komt in andere handen. Oprichter Anita Tillmann overhandigt het bedrijf aan haar businesspartner Jörg Arntz en het managementteam, zo blijkt uit een statement van de groep. Tillmann zal wel betrokken blijven als strategisch adviseur.

"Na meer dan twee decennia neem ik afscheid van de operationele activiteiten en draag ik het bedrijf met veel vertrouwen over aan mijn zakenpartner Jörg Arntz en het ervaren managementteam," aldus Tillmann in het statement. "Samen met ons team hebben we een internationaal netwerk in de mode-industrie opgebouwd en onderweg veel goede vrienden gemaakt. Dankzij onze vlakke hiërarchieën, de uitgesproken teamgeest en de goede relatie met onze aandeelhouders werken we volgens het motto - teamwork makes the dream work."

Jörg Arntz is al langere tijd de managing director van Premium Group en zal deze rol ook blijven vervullen. Premium Group is de organisator achter de modebeurzen Premium en Seek. De volgende edities van deze beurzen vinden deze week, op dinsdag 11 en woensdag 12 juli plaats.