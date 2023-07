Nieuwe locaties, fusies en geschrapte segmenten: Dit verandert bij de (inter-)nationale modebeurzen

Wie het nieuws nauw in de gaten houdt is het wellicht al opgevallen: Er speelt veel rondom de modebeurzen dit seizoen. In diverse landen zijn er veranderingen te zien in de programmering - denk bijvoorbeeld aan Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Wie de draad kwijt is, krijgt hieronder een kleine update.

Duitsland

De meeste verandering is dit inkoopseizoen misschien wel te merken in Duitsland. Om te beginnen bij de herpositionering van de beurzen Premium en Seek. Dit doet organisator Premium Group om ‘aan veranderende eisen van de branche te voldoen’.

Zo worden de beurzen teruggebracht van drie dagen naar twee. De beurzen kunnen van 10 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds geopend zijn en verhuizen naar een andere locatie: Station Berlin. Daarbij wordt het standconcept aangepast. Stands mogen nog maar een maximale grootte van 100 vierkante meter hebben. Ook wordt meer ingezet op het element ‘netwerken’. Premium Group wil dan ook doelgerichte netwerkactiviteiten opzetten.

Dan is er nog modebeurs Supreme. Deze beurs verandert eveneens van locatie en vertrekt naar de Kasierwerther Straße in Düsseldorf.

Denemarken

In Denemarken is deze zomer eindelijk te zien hoe voormalige concurrenten CIFF en Revolver onder één dak samen zullen gaan. Dit doen de twee beurzen op de voor CIFF vertrouwde locatie: Bella Center in Kopenhagen. In totaal zullen rond de 800 merken te vinden zijn, waarvan 60 procent Scandinavische merken en de rest internationaal, zo vertelde CIFF-directeur Sofie Dolva FashionUnited eerder dit jaar.

Afgelopen winter werd bij CIFF het beauty-segment geïntroduceerd, die deze zomer-editie uitgebreid zal worden. “Ik zag dat er potentieel en een gat was omdat steeds meer retailers zich al hebben opengesteld voor beauty en lifestyle. Er zijn veel merken die die synergie al hebben en andere willen uitbreiden naar beauty. Ik dacht dat het zinvol zou zijn om een eigen gebied te hebben. Bovendien blinken Scandinavië en het Noorden echt uit in beauty en 'clean beauty',” aldus Dolva. “Om terug te komen op het educatieve aspect: ik denk dat mode- en beautymerken van elkaar kunnen leren in hun manier van denken, zowel over de producten als over hoe ze een bedrijf runnen.”

Ciff x Revolver introduceert ook kleine pop-ups en installaties. Denk bijvoorbeeld aan een sieradenontwerpster met een piercing wagen, maar ook pop-ups van restaurants en cocktailbars. In elke beurshal is daarnaast ook een installatie te zien van kunstenaar Fos die de visie op duurzaamheid van de kijker uitdaagt.

Frankrijk

Een naamsverandering, maar dan met een kanttekening. De zomeredities van Salon de la Lingerie heten vanaf nu Curve. Curve heeft als beurs een vernieuwd aanbod, volgens beursorganisator WSN, met lingerie, swimwear, resortwear en activewear.

De wintereditie zal wel de naam Salon de la Lingerie blijven dragen.

Nederland

Deze zomer zal modebeurs Modefabriek geen afzonderlijke mannenafdeling meer hebben. Het betekent niet dat er geen merken meer te vinden zijn die een mannencollectie hebben, want er zijn genoeg merken die zowel mannen als vrouwen bedienen. Merken die dit doen zijn in Hal A te vinden.

De focus van Modefabriek komt nu op vrouwenmode en de internationale ambities te liggen, zo meldde de beurs in mei. Het schrappen van een mannenafdeling werd onder andere gemotiveerd door de opkomst van mannenmodebeurs Preview, zo liet Modefabriek directeur Caroline Krouwels weten aan Textilia. “Wij zien nog graag mannenmode als onderdeel van Modefabriek, maar dan in combinatie met vrouwenmode. Dat is de keuze die we nu maken. Daarbij hebben wij een groter platform en bereik en daar hangt een ander prijskaartje aan.”

Hoewel de focus dus op damesmode ligt bij Modefabriek, wordt het kindermodesegment, dat in januari 2023 weer zijn intrede deed, toch uitgebreid.

Eerder genoemde beurs Preview, breidt ook dit seizoen uit. Omdat de eerdere hereneditie zo succesvol was en de vraag toenam, wordt een afdeling ‘Preview Gentlemen’ toegevoegd. In deze afdeling kunnen bezoekers merken vinden die de stijl ‘modern dandy’ vertegenwoordigen, aldus een persbericht.