Wat is de functie van modevakbeurzen en wanneer vinden ze plaats?

In de modebranche geven de modevakbeurzen het startschot voor het nieuwe seizoen voor modemerken en retailers. De beurzen trappen op hun beurt weer het nieuwe verkoopseizoen voor modemerken en het nieuwe inkoopseizoen voor retailers af.

In dit hoofdstuk vertellen we je alles over modevakbeurzen. We beginnen bij het begin: wat is een modevakbeurs eigenlijk, wie zijn de bezoekers en exposanten, en wat is de relevantie/het nut? we noemen wat voorbeelden van modevakbeurzen en alternatieven.

1. Wat is een modevakbeurs?

Een modevakbeurs is een beurs waarop modeprofessionals, de mensen die werkzaam zijn in de sector, zich verzamelen. Op de beurs bieden leveranciers (lees: modemerken of ‘hun’ handelsagent) hun collectie aan voor het volgende seizoen. Zelfstandige winkeliers of inkopers voor bedrijven krijgen op de vakbeurs een overzicht van het aanbod.

Exposanten en bezoekers

Modemerken zijn de beursexposanten. In de stands op de beursvloer zijn vertegenwoordigers, de sales personen van de modemerken zelf of de handelsagent van het modemerk te vinden. Zij presenteren hun nieuwe collectie voor het nieuwe seizoen - vaak voor het eerst.

Beursbezoekers zijn dus vooral detaillisten, en dan met name eigenaren van een modezaak en meestal ook één of een aantal teamleden, plus inkopers van grote warenhuizen bijvoorbeeld. Maar ook andere modevakprofessionals zoals trendwatchers, journalisten en leden van branche- en/of retailserviceorganisaties brengen een bezoek.

Redenen voor een beursdeelname en beursbezoek

Doelen van een beursbezoek voor winkeliers zijn:

Inkopen. Van oudsher worden er op beurzen orders geschreven: winkeliers tekenen dan in op nieuwe collecties van modemerken. Dat gebeurt tegenwoordig steeds minder op de beursvloer, en vaker op afspraak tijdens het nieuwe inkoop/verkoopseizoen, bijvoorbeeld in de showroom van het modemerk of de handelsagent, of in de winkel van de retailer.



Het ontdekken van [nieuwe] modemerken

Het ontdekken van collecties/trends

[Het opdoen van] inspiratie

Netwerken



Horen/zien wat er speelt bij collega’s/concullega’s etc. De relevantie en het nut van modevakbeurzen worden soms in twijfel getrokken, maar toch is het nog een van de belangrijkste contactmomenten in de modebranche. Op de beurzen zijn vrijwel alle modeprofessionals aanwezig.



De belangrijkste redenen voor een beursdeelname voor modemerken zijn:

Op de beurs tonen modemerken hun nieuwe collecties voor volgend seizoen aan de hand van hun samplecollecties, de uitgemonsterde kledingstukken zijn letterlijk de voorbeeld collectie (want pas na het intekenen op de collectie, worden de kledingstukken daadwerkelijk geproduceerd). Vaak presenteren zij in de stand een selectie van hun beste nieuwe mode items, kleuren en en stoffen op de beursvloer. Ook verstrekken ze prijsinformatie wanneer daarom gevraagd wordt. De wholesaleprijs, ofwel de inkoopprijs voor de retailers, en de adviesverkoopprijzen, de prijs die de consument in de winkel zal betalen, zijn dan al bepaald (in dit achtergrondverhaal lees je in paragraaf 5 alles over de prijsopbouw van een kledingstuk).

Een beursdeelname is een uitstekend moment om de respons (reacties) te toetsen en feedback op de ontwerpen en/of de designrichting van het merk te krijgen van retailers, die direct in contact staan met de eindklant (de consument!).

Modefabriek SS23 in juli 2022. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Hoelang duurt een modevakbeurs?

Doorgaans duurt een vakbeurs een aantal dagen.

Prijskaartje

Aan een beursdeelname hangt natuurlijk een prijskaartje. Modemerken dienen een stand te huren bij de beursorganisator. Hoeveel dat precies kost, wordt door de organisaties vaak niet openbaar gemaakt. Maar de investering, soms afhankelijk van de standgrootte (ofwel het aantal vierkante meters dat een modemerk op de beursvloer huurt), is doorgaans duizenden euro’s bij een gerenommeerde modevakbeurs.

Een beursbezoek is minder duur, dat kost een paar tientjes per persoon. En is van oudsher alleen voorbehouden aan mensen uit de sector (want het is een B2B-event).

Beeld: de Düsseldorfse orderdagen in februari 2022. Fashn Rooms | Foto: Igedo Company

Modefabriek editie SS23 in juli 2022. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

2. Bekende modevakbeurzen

Een gerenommeerde modevakbeurs is Modefabriek, de grootste en bekendste in de Benelux die twee keer per jaar plaatsvindt in Amsterdam. Nederlandse leveranciers en -professionals zijn ook vaak te vinden op de Duitse beurzen in Düsseldorf (de orderdagen) en Berlijn/Frankfurt (denk aan Premium en Seek), en reizen ook af naar Kopenhagen, Denemarken voor modebeurzen CIFF en Revolver. Deze genoemde vakbeurzen richten zich vooral op (modische) dames- en herenmode in het midden- en en middenhoge segment.

Sommige modemerken - vooral de gerenommeerde, en grotere - reizen tijdens het beursseizoen van de ene naar de andere vakbeurs. Zo kan het zijn dat een merk als bijvoorbeeld Lois Jeans en zijn vertegenwoordigers op Modefabriek in Amsterdam en later op Revolver in Kopenhagen staan.

Tevens zijn er heel specialistische vakbeurzen, met andere woorden gericht op één segment en/of niche. Zo is er de denim vakbeurs, Kingpins, en richt LingeriePro in Antwerpen zich bijvoorbeeld uitsluitend op lingerie en badmode. Ook zijn er herenmodebeurzen (de bekendste is wellicht Pitti Uomo in Florence) en kindermodebeurzen (zoals Sunday School in Nederland) en zijn er vakbeurzen waar het uitsluitend draait om duurzame(re) mode (zoals bij Innatex.

Verder zijn er ook nog garenbeurzen (waar stoffenfabrikanten komen) en stoffenbeurzen (waar kledingfabrikanten komen). Dit zijn dus geen modebeurzen, want er wordt geen kleding getoond.

Stoffenbeurs

Op de stoffenbeurzen presenteren stoffenfabrikanten hun nieuwste modematerialen. Daar gaan de kledingfabrikanten - doorgaans de modemerken - heen om te kijken welke nieuwe stoffen er ontwikkeld zijn. Stoffenfabrikant Workingmenblues (WMB) staat regelmatig als exposant op Première Vision in Parijs (een van de bekendste stoffenbeurzen in Europa, red.). WMB-eigenaar Aleks Kuijpers vertelt dat het meestal als volgt in zijn werk gaat: “Merken komen naar de beurs, vragen wat prototypes op [van de stoffen] die ze aanspreken en daarmee gaan ze om de tekentafel zitten. En als de stof hen heel erg bevalt, bestellen ze daarna wat meters om een sales sample te maken en dan bekijken ze of ze het kunnen verkopen.” Kuijpers bedoelt daarmee dat modemerken dus een voorbeeld kledingstuk van de stof gaan maken. En zoals je nu weet, tonen zij deze samples [vervolgens] op de modevakbeurs.

Daarna gaat de kledingfabrikant voor de meest gewilde kledingstukken grote hoeveelheden stof inkopen bij stoffenfabrikant. “We geven de “bulk order” (het grootste gedeelte, red.) van de stoffenproductieorder af als de wholesale verkoopperiode van de stoffen erop zit,” vertelt Kuijpers. Het proces van stoffen ontwikkelen, inkopen/verkopen en produceren is dus vergelijkbaar met die van modecollecties/kleding, maar er is dus een andere agenda/timing.

Stand van Tumble 'n Dry op kindermodebeurs Sunday School in februari 2022. Foto: FashionUnited