Beauty, een overname en vol verwachting vooruitkijken: Deense beurzen maken zich op voor de toekomst

Kopenhagen - Enkele weken voordat het Deense beursseizoen zou starten kwam daar opeens de aankondiging van de overname van Revolver door concurrent CIFF. De twee beurzen, die al meerdere jaren gelijktijdig in de Deense hoofdstad plaatsvinden, willen hun krachten bundelen om de reputatie van Kopenhagen als modestad verder te versterken tijdens het beursseizoen. Tijdens de beurseditie van begin februari zijn de twee beurzen echter nog niet officieel samen, maar onder de aanwezige merken en bezoekers is het een hot topic. Op de beursvloer zijn hints te spotten hoe de beurzen zich klaar maken voor de toekomst.

Tijdens de zomer van 2022 klonken er al enkele geruchten op de Deense beursvloer dat CIFF en Revolver zouden gaan samenwerken. Er werd gesproken over aanliggende locaties, of andere verregaande samenwerkingen. Samenwerken is ook precies wat destijds kersverse directeur van CIFF Sofie Dolva tot opriep. Dolva gaf in een gesprek met FashionUnited aan dat de mode-industrie meer samen moest gaan werken om de post-pandemie periode vorm te geven. Dat de nieuwe directeur toen hintte op een grootschalige fusie, dat liet ze toen nog niet blijken.

Beauty maakt debuut op modebeurs CIFF

Waar Dolva het in zomer 2022 wel over had was de mogelijke toevoeging van beauty en lifestyle aan het aanbod van CIFF en die belofte heeft ze deze editie ingelost. "Door de introductie van Scandinavische beauty merken en nieuwe lifestyle merken faciliteren we een meer holistische aanpak voor het concept van mode en verzekeren we dat inkopers, pers en consumenten een opener, meer inclusief en hedendaagse beurs ervaren," aldus Dolva in een statement over de beurs.

In één van de hallen van het Bella Center, de locatie waar CIFF al jaren plaatsvindt, is een gedeelte gewijd aan beauty. Zo’n twintig clean beauty merken zijn verzameld, met allen een verfijnd uitziende stand. Waar de stands voor mode en accessoiresmerken soms groot en lijvig zijn, zijn de beautystands een frisse wind door het beursconcept.

Het nieuwe beauty-segment bij CIFF. Beeld door FashionUnited/Caitlyn Terra

Huidtherapeut en oprichter van het skincaremerk Smuk, Heidi Maltby, vindt het leuk kennis te maken met collega’s uit de industrie op de beursvloer. Haar aanwezigheid op CIFF is voornamelijk om de beurs eens uit te proberen, iets dat geldt voor elk merk in het beauty-gedeelte. Dat de modebeurs uitbreidt met beauty, dat snapt ze - retailers doen namelijk al meerdere jaren hetzelfde. “Ik verkoop mijn producten voor vijftig procent aan puur beauty retailers en de andere vijftig procent verkoop ik aan moderetailers,” zo vertelt ze aan FashionUnited. Beautyproducten zijn een leuk kleinigheidje wat consumenten van moderetailers voor zichzelf of als cadeau voor een ander kunnen oppikken. Ook draagt het bij aan de ervaring in een modewinkel om ook beautyproducten aan te bieden.

Bij RAAW Alchemy hoopt Monique Macutay om wat grote inkopers aan te trekken. “Er staan grote namen op de bezoekerslijst van CIFF zoals Net-a-Porter. Dat zou mooi zijn.” Voorafgaand aan de beurs heeft het merk wel al contact gezocht met diverse bedrijven om eventueel afspraken te maken, maar dat ging niet altijd even soepel. “Een andere beautybeurs waar ons merk heeft gestaan in Bologna had een boekingssysteem zodat je afspraken met inkopers kon inboeken. Dat zou handig zijn, maar misschien kan dat wel volgend seizoen.”

Beautymerk Nuori werd onder andere uitgenodigd door Sofie Dolva, die voordat ze zich bij CIFF aansloot in de beauty-industrie werkzaam was. Grote verwachtingen heeft het merk niet, het ziet de beurs meer als goede PR zodat retailers en anderen het merk leren kennen. Op het gebied van lifestyle zijn er al diverse merken verspreid door de diverse hallen. Denk bijvoorbeeld aan het merk Design Letters dat naast homeware ook accessoires heeft. De lifestyle-merken zijn niet geconcentreerd in één gedeelte en gelden meer als een leuke verrassing voor de bezoeker wanneer deze door de paden meandert.

Fusie Deense beurzen CIFF en Revolver: Blijven de unieke identiteiten behouden?

Dat er meer segmenten zijn op CIFF ziet Marie Schøyen van Way CPH als een goed iets. “Je merkt dat de sfeer anders is. Er zijn goede dingen aan het gebeuren, ik ben erg enthousiast ook over de fusie tussen CIFF en Revolver. Mode is niet alleen kleding meer - het is nu een holistische aanpak,” aldus de oprichter van het merk tegen FashionUnited. Het sentiment dat Schøyen toont wordt bij meerdere stands op CIFF gedeeld. Modemerk Notes du Nord keert na meerdere jaren afwezigheid terug op CIFF. “We vinden de visie voor ‘CIFF 2.0’ heel interessant en het past perfect bij ons als merk,” aldus CEO Rasmus Oreby, in een statement. “We waarderen in het bijzonder de introductie van het beauty-segment en zien hoe dit modemerken complimenteert - ook vanuit een inkoopperspectief.” De samenwerking, of dit dus tussen mode en beauty is, of Revolver en CIFF, wordt dus op de laatstgenoemde beurs goed ontvangen. Een sterkere Deense mode-industrie wordt alleen maar als iets positiefs gezien. Wie echter rondvraagt op Revolver hoort soms andere verhalen.

De Øksnehallen van Revolver. Beeld door FashionUnited/Caitlyn Terra.

De beurs Revolver vindt op meerdere locaties in de binnenstad van Kopenhagen plaats. Zo is er een gedeelte van de merken dat in de Øksnehallen staat en een gedeelte staat in Forum. Tussen de locaties gaan shuttlebussen, die voor het eerst nu ook richting CIFF gaan. Het is een eerste fysieke uiting van de samenwerking tussen de twee beurzen. Diverse standhouders in de Øksnehallen uitten hun zorgen over de fusie tussen CIFF en Revolver. Ze vrezen dat de unieke sfeer die in de Øksnehallen leeft (een ruim honderd jaar oud gebouw waar vroeger vee werd gehouden) verloren gaat bij de fusie. Het moet toegegeven worden, het Bella Center waar CIFF zich al jaren in huist heeft minder sfeer dan de Øksnehallen, maar laatstgenoemde is relatief klein en zit al snel tot de nok toe gevuld met merken waardoor er geen ruimte meer is voor uitbreiding. De algehele sfeer bij beurs Revolver voelt meer als een jonger en moderner neefje of nichtje van CIFF.

Bij sieradenmerk Hultquist Copenhagen geven ze aan dat ze hebben gehoord dat alle merken van Revolver naar Bella Center zullen verhuizen komende zomer. Echter zijn de officiële plannen voor het nieuwe concept nog niet door de organisatie bekend gemaakt, dus op de stands wacht men dan ook vooral nieuwsgierig (en gespannen) af.

Bij Nederlands merk Fabienne Chapot, dat in de Øksnehallen staat, heerst vooral de nieuwsgierigheid. Het merk heeft altijd al op Revolver gestaan en ervaart het als een goede beurs. “Iedereen is nieuwsgierig naar de nieuwe opzet,” zo vertelt Silvia Tuitman, global sales director van het merk. Dat beurzen zoeken naar een nieuwe manier vindt ze in het huidige beurslandschap niet gek. “Ik hoop vooral dat als beurzen blijven bestaan, ze intiemer worden en betaalbaarder voor jonge merken. We hebben elkaar allemaal nodig.”

De locatie Forum van beurs Revolver. Beeld door FashionUnited/ Caitlyn Terra

CIFF in het Bella Center. Beeld door FashionUnited / Caitlyn Terra.

De oplettende bezoeker zal ook merken dat er labels zijn die op zowel CIFF als Revolver staan. Zo is er ICHI, dat een eigen vaste showroom heeft in het Bella Center. Zelfs na de fusie van de twee beurzen verwachten ze bij het merk dat ze op beide locaties blijven staan. “In de showroom komen de mensen die al afspraken hebben, maar hier op Revolver vinden we juist nieuwe klanten die langslopen en door de collectie naar binnen getrokken worden.”

Bij Liberté Essentiel is er een andere reden om dit keer op beide beurzen te staan. “Afgelopen zomer was CIFF voor ons niet goed, dus besloten we in de winter naar Revolver te gaan. Alleen werd toen de fusie aangekondigd, dus hebben we ook besloten op CIFF een stand te hebben. Dit voor het geval dat alles aankomende zomer in het Bella Center plaatsvindt. Dan hopen we hierdoor een betere plek op de beursvloer te kunnen krijgen.”

CIFF en Revolver maken zich op voor gezamenlijke toekomst

Waar standhouders allemaal op de hoogte zijn gebracht over de fusie door middel van een brief, is het nieuws nog niet bij alle bezoekers aangekomen, zo blijkt. In gesprek met diverse inkopers klinken nog wel eens verbaasde reacties, maar allen zijn eigenlijk positief over de toekomstige samenwerking. “Als de beurzen eventueel naast elkaar, of dichter bij elkaar, plaats zouden vinden, zou dat voor ons juist heel handig zijn. We hebben zoveel afspraken op een dag, dat het zou helpen als de locaties dichterbij zijn.” Maar het blijft het herhalen waard: wat het exacte plan is van de organisatie, daar is nog niks over bekend.

Wie zijn blik van de toekomst naar het heden terughaalt moet concluderen dat zowel CIFF als Revolver deze winter-editie relatief rustig ogen. De eerste dag op CIFF komt maar langzaam op gang en de volgende twee dagen zijn ook rustig. Op Revolver is het al drukker en vooral de eerste dag was het bomvol voornamelijk in de Øksnehallen - maar de dagen daarna komt het ook op deze locatie langzaam op gang. Wat de reden hier achter is, is maar lastig te achterhalen. Voor nu blijft het duimen of de zomereditie en de nieuwe opzet meer nieuwsgierigen naar Kopenhagen weet te trekken.