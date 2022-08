Nieuwe beursdirecteur Anna Sofie Dolva over CIFF 2.0

Een paar dagen voordat Deense modebeurs CIFF zou aanvangen, werd bekend gemaakt dat de beurs een nieuwe directeur heeft. Anna Sofie Dolva neemt de taak op zich. Het zorgde ervoor dat de zomereditie van de beurs de perfecte gelegenheid was om de kersverse directeur te spreken over de toekomst van de beurs en die van de industrie. FashionUnited sprak haar kort na de opening van de beurs.

De aankondiging van de nieuwe directeur ging gepaard met het nieuws dat CIFF wil gaan uitbreiden naar andere categorieën naast 'mode in traditionele zin'. "Mijn taak is om met nieuwe ogen naar de beurs te kijken en een CIFF 2.0 te creëren."

Wat zijn de verwachtingen voor deze zomereditie van CIFF?

"We hebben de pandemieperiode gehad en het was heel moeilijk om weer terug te komen. We zijn niet compleet tevreden met de vorige editie [aan het begin van 2022, red] om heel eerlijk te zijn, dus we hebben hele hoge verwachtingen voor deze editie. We hebben nu al het gevoel dat er de juiste sfeer is. We hebben fantastische merken, zowel sterke internationale als commerciële merken - grote spelers - en veel opkomende ontwerpers. Daarnaast steunen we ook diverse Oekraïense ontwerpers."

"We focussen ons veel op duurzaamheid deze editie, dus hebben we een circulaire 'area'. Ook omdat we deze [circulaire, red] gemeenschap hier op willen starten - natuurlijk zijn we nog steeds een modebeurs, maar we willen ook een plek zijn waar kennis gedeeld wordt. De industrie kent veel moeilijke barrières waar duurzaamheid er een van is of kan zijn, dus we hebben veel talks en merken die het wiel hebben uitgevonden die hun bevindingen delen. Daarnaast hebben we ook nog het gebied 'sustain' met duurzame merken en hebben we voor het eerst ook vintage spelers. We hebben al in warenhuizen gezien dat vintage een steeds grotere rol gaan spelen."

"Het belangrijkste blijft dat we als handelsplatform merken en inkopers met elkaar in contact brengen. Deze editie zijn er veel inkopers vanuit Japan en van buiten Europa en het is fantastisch om hen te zien terugkeren na de pandemie. We vliegen 300 inkopers en leden van de pers in. We wilden zeker weten dat we de mensen uitnodigen die komen om te kopen. Natuurlijk komen mensen ook hier om geïnspireerd te raken, maar we willen merken helpen om meer handel te drijven en weer mensen te ontmoeten. In totaal zijn er 11.000 mensen geregistreerd om CIFF te bezoeken deze editie."

Deze editie zijn er veel veranderingen op de beursvloer te zien, nieuwe onderdelen, maar het onderdeel Sport dat werd geïntroduceerd in januari 2020 is verdwenen. Wat is daarmee gebeurd?

"Een gedeelte van de sportcollecties en sportmerken zijn ondergebracht bij de rest van de merken. We willen het echter wel meer terugbrengen. Deze editie van CIFF heeft een goede start gehad, maar we zijn nog niet waar CIFF kan zijn. Het is een oud instituut, we vieren volgende editie ons 30-jarig jubileum, dus er mist zeker nog wat om terug te komen op het niveau van voor de pandemie."

Bij de aankondiging van jouw aanstelling werd vermeld dat een van jouw taken is om meer segmenten naast 'traditionele mode' te brengen bij CIFF. Kun je daar meer over vertellen?

"Ik denk dat de reden waarom ze mij hebben gevraagd voor deze rol is omdat ik van een zakelijke achtergrond kom. Heel data gedreven en echt duiken in het veranderende winkelgedrag. Er is een flinke disruptie geweest, omnichannel wordt steeds groter en ook de digitale aanpak bij merken. Mijn taak zal zijn om met nieuwe ogen naar deze modebeurs te kijken en een CIFF 2.0 te maken. We kunnen niet blijven doorgaan zoals het nu is, dan zijn we niet sterk genoeg."

"In mijn opinie is mode meer dan alleen kleding. Dus zonder te veel weg te geven - ik kijk zeker naar of er een synergie kan zijn tussen andere segmenten. Ik heb zelf veel ervaring in lifestyle, dus het zou logisch zijn om dat toe te voegen. Of dat echt gaat gebeuren, kan ik niet bevestigen, maar ik zie wel synergieën tussen de twee. Veel van de inkopers die hier komen hebben inmiddels niet alleen maar kleding in de winkel. Daarnaast hebben we in Scandinavië wel opkomende beauty merken. Dus het toevoegen van beauty en lifestyle kan ook meer publiek trekken bij de beurs en we kunnen tonen hoe goed Scandinavië is op het gebied van ontwerp in het algemeen."

"Een van onze sterke punten is dat we hier in Bella Center ook zoveel ruimte hebben. We hebben de ruimte om uit te breiden, dus we kunnen die gemeenschap een plek bieden."

Een van de eerste dingen die ik als nieuwe directeur wil doen is luisteren naar alle klanten, merken en inkopers om te begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Om hen beter te begrijpen en om te zien hoe we meer handel voor hen kunnen creëren. Want we blijven een handelsplatform. We zijn goed in installaties, het voorlopen op trends en daar moeten we op blijven bouwen, maar we moeten ook onthouden dat de kern de handel is. Dus we moeten zien hoe we meer handel hier kunnen krijgen en daarnaast moeten we de dingen die we doen zichtbaarder maken. De talks, de trendseminar, de sustainability area waar we veel knowhow delen - er is veel gaande op de beurs en dat is wat mensen niet weten. We moeten dat verhaal vertellen," Dolva pauzeert even en gaat weer terug naar de oorspronkelijke vraag. "Misschien tijdens de volgende beurs, of in ieder geval de volgende zomereditie, zullen er andere segmenten zijn."

Je noemt al CIFF 2.0 - Ik heb het gevoel dat veel beurzen zoeken naar hoe ze na de pandemie verder moeten. Zo zijn er beurzen waar het netwerken nu de overhand heeft genomen.

"Er moet ruimte zijn voor beide - netwerken én handel. We weten dat er veel merken en gasten hier komen voor het netwerken en de pr. Dat is fantastisch en dat willen we vasthouden, maar ook een heel groot deel komt hier om echt handel te drijven. Het is een moeilijke markt - we zien dat in andere landen beurzen omvallen. We hebben het geluk dat hier veel mensen komen. We moeten de industrie weer samen opbouwen, iedereen moet elkaar helpen want het is geen eenmanswerk. We moeten samenwerken.

Is dat het grootste focuspunt voor CIFF na de pandemie - de nadruk op samenwerken?

"Er zijn veel geruchten geweest over wat CIFF zou gaan doen. Andere beurzen in andere landen hebben het moeilijk en ook wij hadden het moeilijk tijdens de pandemie. Maar we zijn onderdeel van de Bella Group en daar gaat het heel goed mee. De groep heeft fantastische eigenaren die willen investeren. Het is alle hens aan dek - we moeten de organisatie weer draaiende krijgen en opzetten want er zijn ook hier ontslagen gevallen tijdens de pandemie. We moeten dus een sterke organisatie opzetten zodat we deze beurs en de industrie kunnen blijven helpen."

Welke verwachting heb je voor de mode-industrie voor de komende maanden?

"Het is moeilijk om te zeggen - want aan de ene kant komen er steeds meer wetten en regels die merken dwingen om duurzamer te werken, maar aan de andere kant gaan de kosten omhoog, is er de inflatie, zijn mensen bang om in te kopen - er zijn heel veel factoren die mee spelen. Dus ik denk dat er een groot debat zal komen over hoe het verder moet gaan. We hebben de juiste belanghebbenden nodig om samen een weg voorwaarts te vinden zodat het niet een vicieuze cirkel wordt."

"Het gaat moeilijk worden - maar als we kijken naar de cijfers van grote winkelketens, gaat het eigenlijk erg goed - dus dat is fantastisch. Maar opnieuw, als het aankomt op duurzaamheid, dit kost veel en het is nog moeilijker voor de kleine merken. Deze kleine merken hebben niet de hulpbronnen en de kracht om meteen grote stappen te maken. Dus dat is iets waar we veel tijd aan moeten besteden als leiders binnen de industrie om erachter te komen hoe we deze merken kunnen helpen. Zodat ook deze bedrijven begrijpen dat wanneer de overheid een nieuwe wet aanneemt hoe deze wet invloed heeft op hen."