Gespot op CIFF: 5 merken om in de gaten te houden

De zomereditie van Deense modebeurs CIFF bood weer genoeg inspiratie. Niet alleen als het gaat om nieuwe collecties van gevestigde merken, maar ook het ontdekken van nog relatief onbekende merken. FashionUnited selecteert er vijf.

La Rouge

Het Deense merk La Rouge zag het licht in 2020. Achter het merk zit Malene Lassen, een veteraan in de mode-industrie. Ze wilde een merk creëren voor de retailers. Een merk dat tijdloos is, dat geen kortingen behoeft en waar mooie marges op behaald kunnen worden, zo vertelt Lassen op de beurs.

Lassen speelt met het merk in op de behoeften van de retailers. Van ontwerp tot productie en uiteindelijke verkoop in de winkel duurt het maar twee tot drie maanden. Op deze manier wil La Rouge er ook voor zorgen dat retailers in kunnen kopen zonder risico en alleen kopen wat ze nodig hebben.

De producten zijn klassiek met een twist, van hoge kwaliteit. Het marge is 3.0 en de items hebben een retailprijs van bijvoorbeeld 175 euro voor een blazer, 120 euro voor een broek en 93 euro voor een blouse.

Goed om te weten: La Rouge is nog op zoek naar een agent voor de Benelux-markt.

La Rouge, beeld door FashionUnited

La Rouge, beeld door FashionUnited

Labrum

Wie niet voor het verhaal achter Labrum valt, valt wel voor de fantastische snits van het merk. Labrum brengt West-Afrikaanse verhalen naar Londense tailoring. Zo verwijzen prints en patronen naar het leven in West-Afrika en de grenzen die door mensen zijn opgelegd. Het merk is opgericht door Foday Dumbaya uit Sierra Leone en is gevestigd in Londen. De naam Labrum komt wellicht bekend voor aangezien het merk ook toont op Londen Fashion Week.

Het merk misstaat niet naast streetwear helden als Patta, Daily Paper en The New Originals. Hoewel er wellicht een gelijke sfeer heerst tussen de merken wanneer het aankomt over het vertellen van Afrikaanse verhalen, bevindt Labrum zich net in een hoger segment en net meer tailoring. Labrum werkt daarnaast ook met reststoffen van onder andere Yves Saint Laurent.

Retailprijzen variëren van 325 pond voor de kenmerkende Safari shirts van het merk, tot 695 pond voor een double breasted blazer.

Labrum, beeld door FashionUnited

Labrum, beeld door FashionUnited

Labrum, beeld door FashionUnited,

Labrum, beeld door FashionUnited

Way Copenhagen

Een resortwear merk uit Kopenhagen? Ja zeker. Way Copenhagen begon met het produceren van een lounge handdoek, maar al snel breidde het merk uit met een unisex resortwear collectie en het heeft inmiddels ook een separate collectie in samenwerking met het Deense Leger des Heils. Beide collecties zijn in te kopen door retailers. De resortwear collectie komt in 'faded' kleuren in een ware Scandi traditie en hebben badstof erin verwerkt. De items misstaan echter niet in een restaurant waardoor klanten makkelijk van het strand door kunnen naar lunch of diner.

Daarnaast focust het merk zich op het produceren van high-end eco-vriendelijke producten die de klimaatvoetafdruk van reizigers verminderen. De producten worden gemaakt in Portugal.

Het merk heeft al diverse verkooppunten in Denemarken, Spanje en Azië maar nog niet in de Benelux. Retailprijzen liggen tussen de 160 en 240 euro en de marge voor retailers is 2.5.

Way Copenhagen, beeld via Way Copenhagen

Way Copenhagen, beeld via Way Copenhagen

Romantico Romantico

CIFF draait niet alleen maar om kleding. De beurs toont ook schoenen en accessoire merken. Een van deze accessoire merken is Romantico Romantico uit Luxemburg. Het merk laat zich inspireren door Mediterrane leven, en noemt de stijl 'mediterraans minimalisme'. De collectie wordt gekenmerkt door overdadige edelstenen en parels. De nieuwe collectie is ook verweven met de trend van parels die veel in het modebeeld te zien is.

Prijzen variëren tussen de 150 euro en 430 euro voor kettingen, tussen 120 en 260 voor armbanden en tussen de 90 en 260 voor oorbellen. De items worden gemaakt in Italië.

Beeld via Romantico Romantico

Beeld via Romantico Romantico

Leinwände

Het Japanse merk Leinwande brengt een nieuw edge aan Japanse damesmode. Waar Japanse damesmode traditioneel gezien heel zoet is, wil dit merk juist een ander beeld tonen. De kleuren zijn aardser en de materialen juist natuurlijker en hariger. Daarnaast werkt het merk met traditionele Japanse ambacht technieken om diverse stoffen te maken.

Het merk heeft een internationaal karakter: De Japanse hoofdontwerper en oprichter woont in Londen. De keuze voor een Duitse naam, (Leinwände betekent canvas of doek) reflecteert de wens van de ontwerper mensen in staat te stellen 'te schilderen zoals zij willen' met het merk. In de stand op CIFF licht brandmanager Asuka Suzuki toe dat de items van het merk een garderobe een rauw randje kunnen geven en moeiteloos gecombineerd kunnen worden.

Op dit moment heeft het merk verkooppunten in Japan, China, Korea en één in Londen. De kenmerkende 'poko poko' top van het merk heeft een retailprijs van 276 euro, een gebreide broek gaat voor 258 euro en een wijde broek van organza heeft een retailprijs van 460 euro.

Leinwände, beeld door FashionUnited

Leinwände, beeld door FashionUnited

Leinwände, beeld door FashionUnited