Deense modebeurs CIFF neemt concurrent Revolver over

Een kleine maand voordat de Deense beurzen plaatsvinden, is er groot nieuws uit de Deense mode-industrie. Modebeurs CIFF (Copenhagen International Fashion Fair) heeft concurrent Revolver overgenomen, zo blijkt uit een persbericht. De organisatie van de twee beurzen wordt vanaf 2023 gecombineerd.

CIFF en Revolver zullen blijven bestaan als twee beursconcepten, zo bevestigt het persbericht. CIFF zal blijven plaatsvinden in het Bella Center in Kopenhagen en Revolver in de Øksnehallen in de stad. De beurzen zullen na de overname wel centraal gecoördineerd worden en de organisatie achter Revolver zal verhuizen naar het hoofdkantoor van CIFF in het Bella Center. De fusie van de twee organisaties wordt bestempeld als ‘een strategische zet die de algemene beurservaring zal vernieuwen en ontwikkelen en een verenigd en gecoördineerde modestad zullen voeden’, aldus het bericht.

Sofie Dolva, directeur van CIFF schrijft in het persbericht: “Ik ben vereerd en zeer enthousiast over de kans om deze nieuwe verenigde organisatie te leiden (...).” Dolva sloot zich afgelopen zomer aan bij CIFF als nieuwe directeur. “Nu gaan we er helemaal voor om nog meer vooruitgang en waarde te creëren voor de grootste belanghebbenden van Copenhagen Fashion Week. Deze fusie is de grootste power move die Europese mode-industrie heeft gezien de afgelopen jaren.” Dolva vertelde afgelopen zomer al tegen FashionUnited dat ze voor CIFF 2.0 gaat en ze benadrukte destijds al dat de industrie moet samenwerken om weer op te bouwen na de pandemie.

“Ik ben erg trots op deze oplossing,” aldus Christian Maiborn, oprichter en creatief directeur van Revolver, in het persbericht. “Het vergde wilskracht, tijd en hard werken van alle partijen om dit doel te bereiken. Door de unieke kwaliteiten van elk van de twee organisaties te verenigen, kunnen we een fantastisch en toekomstbestendig raamwerk opleveren waar ik persoonlijk en samen met de rest van het Revolver team erg naar uitkijk om deel van te maken.”

CIFF en Revolver vonden de afgelopen jaren, buiten de pandemie-periode om, gelijktijdig in Kopenhagen, terwijl ook Copenhagen Fashion Week plaatsvond. Op de beursvloer van zowel CIFF als Revolver klonken afgelopen zomer twijfels bij sommige ondernemers of ze wel op de juiste beurs stonden. De fusie van de twee beursorganisaties zal er wellicht voor zorgen dat merken op een beursvloer staan die het best bij ze past.