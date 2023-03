Modebeurs CIFF breidt beauty-assortiment uit komende editie

Modebeurs CIFF introduceerde afgelopen februari voor het eerst een beauty-afdeling en de beurs meldt nu dat het een succes is geweest. Daarom wordt het segment op de beurs uitgebreid, zo blijkt uit een post op LinkedIn.

Afgelopen februari stonden alleen Scandinavische beauty-merken op de beurs. De inschrijving wordt nu uitgebreid naar internationale ‘natural beauty’ merken. Uit de merken die zich aanmelden wordt een selectie gemaakt door CIFF. Afgelopen editie stonden er een stuk of 20 clean beauty merken uit Scandinavië.

"Door de introductie van Scandinavische beauty merken en nieuwe lifestyle merken faciliteren we een meer holistische aanpak voor het concept van mode en verzekeren we dat inkopers, pers en consumenten een opener, meer inclusief en hedendaagse beurs ervaren," aldus directeur Sofie Dolva in een statement over de beurs.

Aankomende zomer is bovendien ook de eerste keer dat te zien zal zijn hoe de overname van Deense beurs Revolver door branchegenoot CIFF vorm krijgt. Of er dus nog meer veranderingen zullen zijn op de beursvloer van CIFF is niet geheel duidelijk op dit moment.