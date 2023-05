Modefabriek zet streep door mannenmodesectie, focust op internationalisering

Op de komende editie van modebeurs Modefabriek zal men geen afzonderlijke mannensectie vinden. De focus van het evenement komt vanaf nu te liggen op vrouwenmode en internationale ambities, zo vertelt Caroline Krouwels, CEO van de beurs, aan Textilia.

Het nieuws komt ietwat onverwachts. Er was namelijk een heel plan om het nieuwe Men’s Department in elkaar te zetten. Zo zou Twan van de Laar het decor vormgeven.

Toch kiest Krouwels ervoor een streep te zetten door de mannenmodesectie. Dat komt deels door de groei van mannenmodebeurs Preview Men in Nieuwegein, vertelt ze aan Textilia. “Zij maken als platform voor mannenmode een geweldige groei door en we wensen ze alle succes. Wij zien nog graag mannenmode als onderdeel van Modefabriek, maar dan in combinatie met vrouwenmode. Dat is de keuze die we nu maken. Daarbij hebben wij een groter platform en bereik en daar hangt een ander prijskaartje aan.”

Modelabels die zowel mannen- als vrouwencollecties tonen, krijgen een plek in Hal A waar gelijkgestemde merken met dezelfde stijl zullen exposeren.

De modebeurs zet nu in op vrouwenmode, met name in het hogere segment, het laten groeien van het kindermodesegment en internationalisering door meer internationale labels tentoon te stellen. Een belangrijke ontwikkeling, vindt Krouwels, want het aantal Scandinavische en Italiaanse merken op de beurs groeit, en inkopers uit Duitsland en België weten de beurs steeds beter te vinden.

De komende editie vindt plaats op 9 en 10 juli.