Modefabriek toont weer kindermode: Volwassen identiteit wordt gewaardeerd

Het is de eerste keer, na het sluiten van Market by Kleine Fabriek in 2017, dat modebeurs Modefabriek terug de kindermode in stapt. Dat gebeurt dit jaar in samenwerking met Drive Inn Junior dat al sinds 2018 bestaat en wordt georganiseerd door M-Agency en Hop Agenturen. In een speciale hal staan twintig kindermodemerken uitgestald, er is een foodtruck aanwezig en er wordt popcorn uitgedeeld. FashionUnited is aanwezig en vraagt diverse merkvertegenwoordigers naar hun verwachtingen.

Dat Modefabriek dit jaar opnieuw kindermode aan de beurs toevoegt, blijft niet onopgemerkt. Na een gordijn van gekleurde linten die bezoekers af kunnen knippen om zelf een kleurenpalet samen te stellen voor herfst-winter 2023 volgen grote, witte borden die de weg wijzen naar de Drive Inn Junior-hal. Het is een uur of elf wanneer een aantal goedgemutste merkvertegenwoordigers hun verwachtingen met elkaar delen onder het genot van koffie en thee. De één verwacht behoorlijk wat belangstelling - vooral van nieuwsgierigen die geen kinderkleding verkopen - en de ander verwacht orders te schrijven voor bestaande klanten.

Het kindermode domein op Modefabriek. Beeld: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Volwassen uitstraling van de beurs zorgt voor enthousiast geroezemoes

Het duurt niet lang totdat de eerste inkopers binnendruppelen. Een kindermodemerk dat als een van de eerste orders schrijft, is Rellix Jeans. Paul van Poppel, merkvertegenwoordiger van het tienermodemerk, vertelt blij te zijn op Modefabriek te staan. “Het heeft een volwassen uitstraling en dat past precies bij waar het merk nu staat. Sinds een aantal weken hebben we de eerste stap naar herenmode gezet.” Op de stand zijn vooral sweaters, hoodies en jeans te zien in donkergroene, -blauwe en bordeaux rode tinten. “Tieners hebben een eigen wil en houden niet van te veel poespas, dus meer dan een kleine opdruk op een sweater of hoodie moet dat niet zijn”, vertelt Van Poppel. De merkvertegenwoordiger ziet ook dat retailers een ‘veilige keuze’ maken. “Retailers tonen vooral interesse in items waarvan zij zeker weten dat ze goed verkopen. Dat zijn vaak items zonder grote opdrukken.” Daarnaast merkt Van Poppel dat retailers inzetten op een hoge voorraad in plaats van het verbreden van hun aanbod. “Men doet niet meer zo gek. En geef ze eens ongelijk. Het is een uitdagende tijd.”

Een ander modemerk dat zich ook op de volwassen-wordende-tiener focust is Frankie & Liberty. Het tienermodemerk voor meiden stond voorheen op SundaySchool, maar koos dit jaar voor Modefabriek. “De volwassen identiteit van Modefabriek sluit aan bij het merk. We hebben tegenwoordig ook maat 18- een maat voor volwassen wordende meiden die nog weinig rondingen hebben, maar de hoogte in schieten”, vertelt Marcus Rueb, marketingmanager bij Frankie & Liberty. Doordat Modefabriek vooral retailers aantrekt die dames- en herenmode inkopen, denkt Rueb de aandacht te trekken van inkopers die zich richten op jong volwassenen. Of er ook orders geschreven worden betwijfelt hij. “Ik denk dat we voornamelijk inkopers zullen treffen met afspraken, maar wie weet.”

Modefabriek terug in de kindermode: nieuwe en oude merken

Een nieuw kindermodemerk dat voor de eerste keer op een modebeurs staat is Like Charlie: het broertje van Like Flo en Street Called Madison. “We kregen het niet voor elkaar om Like Flo en Street Called Madison te combineren. Daarom moest er een broertje komen en dat is Like Charlie geworden”, vertelt Maarten Kokkeler van M-agency, die het merk vertegenwoordigt. Like Charlie oogt stoer door diverse varsity jackets en geruite jasjes in combinatie met sweaters en hoodies die op de stand worden gepresenteerd.

In de kindermode domein zijn ook modemerken te vinden die al jaren op Modefabriek staan met hun damesmodemerk, zoals AI&KO (van damesmodemerk AAIKO) en Sofie Schnoor. Beide merken verwachten vooral nieuwsgierigen te trekken. En die zijn er ook. Door de wandelgangen is gedurende de dag enthousiast geroezemoes te horen van inkopers die niet in de kindermode thuis zijn. Of zij de keuze maken om het gezin uit te breiden, zal waarschijnlijk nog wat tijd nodig hebben. Die stap zet men natuurlijk niet zomaar. Afin, de belangstelling is er in ieder geval.